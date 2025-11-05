Дочь Елены Кравец показала редкое фото с мамой

Вкратце:
- Елена и Мария Кравец вместе посетили кинопремьеру
- Дочь артистки опубликовала совместное фото с ней
Украинская актриса Елена Кравец и ее дочь Мария совершили редкий совместный выход в свет. Они посетили допремьерный показ документального фильма о группе Океан Эльзы.
Фотоотчет Кравец-младшая опубликовала в своем блоге в Instagram. Мама и дочь сделали сэлфи в зеркале.
И Елена, и Мария выбрали стильные кэжуал-образы: артистка надела кружевную блузу, черный пиджак и широкие синие джинсы, ее дочь - укороченные леггинсы, сапоги до колена и кожаную куртку-бомбер. Свой вкус 22-летняя Мария Кравец совершенствует благодаря работе с брендом украинской бизнесвумен Даши Кацуриной.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о реакции жены Виталия Козловского на поцелуй певца с Натальей Могилевской. Юлия Бакуменко следила за происходящим из-за кулис концерта.
Также певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей избраннице, с которой он был вместе более 20 лет.
Читайте также:
- Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс
- Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским
- "Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред