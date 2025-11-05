Укр
Дочь Елены Кравец показала редкое фото с мамой

Анна Подгорная
5 ноября 2025, 00:37обновлено 5 ноября, 01:15
Елена Кравец провела прекрасный вечер с Марией.
Мария Кравец, Елена Кравец
Мария Кравец новости - как дочь Елены Кравец выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maarriill, instagram.com/lennykravets

Вкратце:

  • Елена и Мария Кравец вместе посетили кинопремьеру
  • Дочь артистки опубликовала совместное фото с ней

Украинская актриса Елена Кравец и ее дочь Мария совершили редкий совместный выход в свет. Они посетили допремьерный показ документального фильма о группе Океан Эльзы.

Фотоотчет Кравец-младшая опубликовала в своем блоге в Instagram. Мама и дочь сделали сэлфи в зеркале.

видео дня

И Елена, и Мария выбрали стильные кэжуал-образы: артистка надела кружевную блузу, черный пиджак и широкие синие джинсы, ее дочь - укороченные леггинсы, сапоги до колена и кожаную куртку-бомбер. Свой вкус 22-летняя Мария Кравец совершенствует благодаря работе с брендом украинской бизнесвумен Даши Кацуриной.

Елена Кравец, Мария Кравец
Мария Кравец новости - как дочь Елены Кравец выглядит сейчас / фото: instagram.com/maarriill

О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Елена Кравец новости шоу бизнеса
