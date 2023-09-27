Дисквалифицированная Мисс рассказала про своего бойфренда-россиянина

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Украинка Ирина Пиляева, которая оказалась в центре скандала, связанного с конкурсом "Мисс Украина", подтвердила отношения с российским ресторатором Александром Орловыми и рассказала о его позиции.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Олицкой на YouTube. Во время разговора, она подтвердила, что находится в серьезных отношениях с Александром Орловым.

По словам Пиляевой, с Орловым она познакомилась еще до войны и находится с ним в серьезных отношениях.

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Модель добавляет, что если зайти на страницу в Instagram к Орлову, то можно увидеть посты, в которых он поддерживает Украину. "Он высказал позицию и сказал нет войне. На самом деле, он развивает свою сеть уже давно за пределами России. Насколько я знаю, бизнеса в России у него уже нет и он не приезжает в Россию. Все, что его связывает с этой страной - это красный паспорт. Никто не выбирает, где ему родиться", - говорит она.

Она также обратила внимание на то, что ее назвали эскортницей, что по ее словам, было наиболее безобразным. "Я нахожусь в серьезных отношениях и сравнения с эскортом я терпеть не буду", - говорит Пиляева.

Девушка добавляет, что по ее мнению она не сделала ничего такого, за что бы ее могли дисквалифицировать. "Я не работаю в эскорте. То, что я встречаюсь с Александром, который связан с Россией только паспортом не является тем самым поинтом, чтобы исключать меня из конкурса", - говорит она.

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