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Девушка Роналдо в бикини похвасталась сочными формами

Алена Кюпели
8 сентября 2024, 00:20
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Парочка отдыхает и наслаждается отдыхом во Франции.
Криштиану Роналду наслаждается отдыхом во Франции
Криштиану Роналду наслаждается отдыхом во Франции / Коллаж Главред, фото Instagram/georginagio

Девушка легендарного футболиста Криштиану Роналдо, испанская модель Джорджина Родригес в бикини дерзко блеснула своей попой в крошечных стрингах, продолжая свой отпуск с Криштиану Роналду на Французской Ривьере.

Как пишет The Daily Mail, 30-летняя модель продемонстрировала свою сногсшибательную фигуру в бикини-топе и продемонстрировала свое пышное декольте.

Голый по пояс красавец Роналду "выгулял" свой накаченный пресс, ополаскиваясь после купания в океане.

видео дня

Фото шикарной брюнетки можно посмотреть тут

Пара наслаждалась роскошным путешествием по югу Франции на фоне слухов о том, что они связали себя узами брака.

Пара болтала друг с другом, купалась и наслаждалась отдыхом. После купания Роналду охладился, приняв душ.

Затем Джорджина и Роналду направились на среднюю палубу, чтобы пообедать на своей дорогой яхте.

После обеда пара отдыхала на шезлонгах на солнце, пока Роналду отвечал на несколько телефонных звонков.

В то время как пара отдыхала со своими пятью детьми, их не было видно на яхте, что говорит о том, что пара наслаждалась романтическим днем.

Это мог быть даже медовый месяц, поскольку ходят слухи, что пара тайно поженилась.

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