Девушка Роналдо в бикини похвасталась сочными формами

Девушка легендарного футболиста Криштиану Роналдо, испанская модель Джорджина Родригес в бикини дерзко блеснула своей попой в крошечных стрингах, продолжая свой отпуск с Криштиану Роналду на Французской Ривьере.
Как пишет The Daily Mail, 30-летняя модель продемонстрировала свою сногсшибательную фигуру в бикини-топе и продемонстрировала свое пышное декольте.
Голый по пояс красавец Роналду "выгулял" свой накаченный пресс, ополаскиваясь после купания в океане.
Фото шикарной брюнетки можно посмотреть тут
Пара наслаждалась роскошным путешествием по югу Франции на фоне слухов о том, что они связали себя узами брака.
Пара болтала друг с другом, купалась и наслаждалась отдыхом. После купания Роналду охладился, приняв душ.
Затем Джорджина и Роналду направились на среднюю палубу, чтобы пообедать на своей дорогой яхте.
После обеда пара отдыхала на шезлонгах на солнце, пока Роналду отвечал на несколько телефонных звонков.
В то время как пара отдыхала со своими пятью детьми, их не было видно на яхте, что говорит о том, что пара наслаждалась романтическим днем.
Это мог быть даже медовый месяц, поскольку ходят слухи, что пара тайно поженилась.
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