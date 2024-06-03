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"Дай Бог еще год прожить": Киркоров запаниковал и спрятал детей за границей

Анна Подгорная
3 июня 2024, 03:30
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Примадонн лишь сейчас подумал про безопасность детей, которая страдает из-за его тяги к эпатажу.
Филипп Киркоров с детьми
Филипп Киркоров новости - Киркоров вывез детей из РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец-путинист Филипп Киркоров воспитывает двоих детей - 12-летнюю Аллу-Викторию и 11-летнего Мартина. Детям приходится несладко из-за выходок артиста, который с радостью светит своими "пластиковыми" ягодицами и расхаживает по "голым вечеринкам".

Для того, чтобы обезопасить Аллу-Викторию и Мартина от него же самого, Примадонн вывез детей за границу якобы на учебу. Их точное месторасположение неизвестно. Об этом росСМИ рассказал их дедушка - фанат путина Бедрос Киркоров.

Вероятно переезд детей произошел недавно - Киркоров-старший еще не смирился с тем, что не может видеться с внуками так часто, как ему хочется. Также пожилой пропагандист намекнул, что с Мартином общий язык найти проще, чем с Аллой-Викторией, которая растет очень своенравной.

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"Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко. Мартин - это копия Филиппа в детстве. Он добрый. А Алла-Виктория чуточку настырная. Имеет свое мнение, не со всем согласится. Дай Бог еще год пожить, чтобы я увидел их чуть взрослей", - жалуется Бедрос Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости:

Ранее продюсер и концертный директор Сергей Лавров раскрыл тайну Филиппа Киркорова. Он рассказал что финансовое состояние артиста давно не поет даже романсов - расточительная звезда, которая привыкла к роскоши, имеет больше долгов, чем перьев на своем самом роскошном костюме.

Также 57-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

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