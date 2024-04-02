"Было горячо": Дантес разделся на сцене за деньги

Украинский артист собрал на донат оригинальным способом.

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Дантес разделся на сцене / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинский певец, волонтер и комик Владимир Дантес разделся на публике, чтобы заработать денег.

Однако, как пишет ТСН, цель такого поступка была благотворительной. "Сейчас артист вместе со своим товарищем и коллегой, блогером Алексеем Дурневым находятся в туре по юмористическим шоу. Их цель – накопить как можно больше денег в помощь украинским защитницам и защитникам. Именно поэтому звезды решились на отчаянный шаг и обнажились прямо во время выступления", - пишет издание.

Кто такой Владимир Дантес Владимир Дантес — украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы" ("Дантес & Олейник"). видео дня По данным Википедии, 8 июля 2015 года вступил в брак с солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. 18 марта 2022 года пара заявила о разводе в своём Instagram. После расставания с Дорофеевой начал встречаться с Дашей Кацуриной, бывшей женой своего друга Михаила Кацурина, который в 2023 году женился на Наде Дорофеевой. Играет в любительской футбольной команде представителей шоу-бизнеса "Маэстро".

Артисты решили раздеться в Сумах. Так, на сцене перед зрителями Владимир разделся до нижнего белья, оставив футболку, а Алексей снял футболку, продемонстрировав свой торс.

Владимир Дантес разделся на сцене / Скриншот

Благодаря своим звездам удалось получить донат в размере 50 тыс. грн, который направится на нужды.

Напомним, ранее Владимир Дантес и его подруга, дизайнер Даша Кацурина стали счастливыми усыновителями. Как сказано под фото на странице одного из питомников в Instagram, еще один их выпускник поехал в любящую семью. "Еще один наш очаровательный выпускник Василий поехал в свою новую, любящую семью Даши Кацуриной и Владимира Дантеса. Желаем, чтобы ваша жизнь вместе была полна положительными эмоциями", - говорится в описании под фото.

Ранее также Владимир Дантес вместе со своей избранницей, бизнесвумен и дизайнером Дашей Кацуриной, и двумя ее детьми провели уикенд в поселке Опошня Полтавской области, где расположился Старый Хутор. Они жили в столетнем доме, спали на печи и наслаждались традиционными зимними развлечениями.

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