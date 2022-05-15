"Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022

Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022 / коллаж Главред

Первое место группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 не дает покоя россиянам. Коллектив получил 631 балл – это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов.

Очередным "экспертом" в песенном конкурсе выступила Тина Канделаки. Она считает "Евровидение" и его результат фейком.

"Так можно заранее дать Украине все призы, начиная от "Оскара" Зеленскому и заканчивая победами на Олимпийских играх. В этом мире можно свести с ума целую нацию, приучив её к тому, что все ей должны. Эксперимент с BLM был, видимо, разминкой. Дождёмся же, когда американцам и европейцам предложат преклонять колено перед украинцами", - заявила Канделаки.

Скорее всего, ее истерика связана не столько с победой Украины в конкурсе, а отсутствием в нем России.

Евровидение-2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Читать также"Их должны были дисквалифицировать": в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

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