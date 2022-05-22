Дали пожизненное: звезде Побега из Шоушенка Моргану Фримену запретили въезд в РФ

Оскароносному актеру припомнили старую обиду.
Голливудский актер, звезда фильмов Побег из Шоушенка и Брюс Всемогущий Морган Фримен стал жертвой санкций рф. Едва ли 82-летний оскароносный артист планировал когда-либо посещать эту страну, но сделать это теперь он точно не сможет.
Фримену, как ряду других деятелей культуры и политики США, пожизненно запретили посещать россию. Такое решение было принято МИД рф в качестве ответного хода на антироссийские санкции, регулярно принимаемые в Америке.
"Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии", - написано в официальном заявлении Министерства иностранных дел.
Голливудский актер попал в немилость рф после его заявления в 2017 году, в котором он обвинял россию в организации заговора против США и всемирной демократии.
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Ранее запрещенный в россии Потап рассказал, как его и Настю Каменских трижды упрашивали представить страну-агрессора на Евровидении.
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