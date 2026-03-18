"Что за невежда?": популярная украинская актриса сделала признание о бойфренде

Анна Подгорная
18 марта 2026, 22:13
Анастасия Иванюк призналась, с чего начались их отношения.
Анастасия Иванюк
Анастасия Иванюк муж - актриса рассказала о романе с коллегой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasia.ivaniuk

Украинская актриса театра и кино Анастасия Иванюк сейчас сияет в сериале "Скарби". Роль была для нее непростой, ведь ее персонаж значительной отличается от самой Насти по характеру.

Тем не менее, работать в этом проекте и наблюдать собственные трансформации понравилось Иванюк. Об этом она рассказала в интервью для 1plus1. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что ее возлюбленный Дмитрий Соловьев тоже актер - Анастасия всегда может "принести работу домой" и получить от партнера профессиональную поддержку.

Впрочем, такая идиллия была в паре не всегда. В начале их знакомства Дмитрий часто подкалывал избранницу и делал ей замечания. "Наше первое знакомство было специфическим.

Дима смотрел на меня и говорил всем вокруг: "Ну зачем вы эту девочку сюда взяли?".

Мне тогда было всего 18, я очень старалась, полностью отдавала себя работе, а он ходил и скептически комментировал все мои попытки. Я же смотрела на него и думала: "Боже, кто это такой? Что это за рыжий невежда?". Я была просто супернедовольна Дмитрием", - вспоминает артистка.

Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев / фото: instagram.com/anastasia.ivaniuk

Объединила актеров сцена. "Сцена сближает очень тактильно, а совместные завтраки, обеды и ужины во время бесконечных репетиций позволяют узнать человека гораздо глубже. Так оно и завязалось", - говорит Анастасия Иванюк.

Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев / фото: instagram.com/anastasia.ivaniuk

Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

22:47Война
Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

21:24Война
Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

19:49Энергетика
Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

Китайский гороскоп на завтра, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

