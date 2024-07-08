Черная лента и слезы: Элина Свитолина рассказала миру про ракетный обстрел

Украинская теннисистка не смогла сдержать эмоции, когда говорила про трагедию, которая постигла Украину.

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Ракетный удар 8 июля - Элина Свитолина поддержала Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Сегодня украинская чемпионка Элина Свитолина в 1/8 финала чемпионата Wimbledon победила китайскую теннисистку Ван Синьюй. Таким образом спортсменка выборола для себя место в четвертьфинале.

На корт Свитолина вышла с черной лентой чтобы почтить память тех, кто погиб от ракетной атаки по Украине 8 июля. В своем блоге в Instagram теннисистка написала: "Ментально один из самых сложных матчей в жизни.Потому что белый Wimbeldon стал для меня сегодня черным. Все мысли с Украиной и украинцами".

После победного теннисного матча чемпионка дала интервью, в котором упомянула трагедию, которая произошла в Украине сегодня. Она рассказала, что ей было сложно на корте, и не смогла сдержать слезы. Зрители поддержали Свитолину овациями.

видео дня

Видео с ней появилось на официальном аккаунте благотворительной организации United24, амбассадором которой является спортсменка. "Наш амбассадор Элина Свитолина надела черную ленту на игру 1/8 финала Wimbledon. Таким образом, спортсменка поддержала украинцев и привлекла внимание западного мира к сегодняшней трагедии в Украине. Спасибо, Элина", - гласит публикация.

Смотрите видео интервью Элины Свитолиной:

Кто такая Элина Свитолина? Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

Удар РФ по Украине - что известно:

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.

В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.

Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный обстрел россиянами территории Украины. Он подчеркнул, что оккупанты нанесли удары по разным городам страны, включая столицу.

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