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Бывший муж Лорак отправился в Турцию выгуливать взрослую дочь

Алена Кюпели
28 октября 2023, 11:49
Бывший муж Лорак часто проводит время с их общей дочерью Софией.

Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Бывший муж певицы-запроданки Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который судя по слухам, снова холостяк, вывез общую дочь с Ани Лорак Софию на отдых в Турцию.

На своей странице в Instagram, он выложил фото вместе с девочкой. Судя по геолокации, папа с дочкой находятся в Стамбуле. Скорее всего, Мурат забрал девочку, чтобы вместе отпраздновать национальный праздник Турции - 100 лет республики, который состоится уже 29 октября.

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Началджиоглу также показал дочери музей, где рассказывалось об истории праздника и создания республики.

Мурат Началджиоглу с дочкой Софией
Мурат Началджиоглу с дочкой Софией / Скриншот Instagram

Мужчина также показал встречу со своими родственниками и то, как его дочка их обнимает.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал возможное расставание со своей новой женой, свадьбу с которой он сыграл буквально 4 месяца назад.

Напомним, ранее Мурат Началджиоглу рассказал, что находился в Турции по личным вопросам, а также решал проблемы со здоровьем - бизнесмен перенес операцию, в подробности которой он, впрочем, не стал посвящать подписчиков.

Отметим, спустя 4 месяца официального брака в СМИ стали ходить слухи о том, что Реус и Налчаджиоглу больше не вместе. Эти сплетни подогрела Лилия: ранее ее страница в Instagram пестрела совместными фото с Муратом, а в шапке ее профиля была подпись, что она является его женой, со ссылкой на его блог.

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Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
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