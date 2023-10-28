Бывший муж Лорак отправился в Турцию выгуливать взрослую дочь

Бывший муж певицы-запроданки Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который судя по слухам, снова холостяк, вывез общую дочь с Ани Лорак Софию на отдых в Турцию.
На своей странице в Instagram, он выложил фото вместе с девочкой. Судя по геолокации, папа с дочкой находятся в Стамбуле. Скорее всего, Мурат забрал девочку, чтобы вместе отпраздновать национальный праздник Турции - 100 лет республики, который состоится уже 29 октября.
Началджиоглу также показал дочери музей, где рассказывалось об истории праздника и создания республики.
Мужчина также показал встречу со своими родственниками и то, как его дочка их обнимает.
Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал возможное расставание со своей новой женой, свадьбу с которой он сыграл буквально 4 месяца назад.
Напомним, ранее Мурат Началджиоглу рассказал, что находился в Турции по личным вопросам, а также решал проблемы со здоровьем - бизнесмен перенес операцию, в подробности которой он, впрочем, не стал посвящать подписчиков.
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Отметим, спустя 4 месяца официального брака в СМИ стали ходить слухи о том, что Реус и Налчаджиоглу больше не вместе. Эти сплетни подогрела Лилия: ранее ее страница в Instagram пестрела совместными фото с Муратом, а в шапке ее профиля была подпись, что она является его женой, со ссылкой на его блог.
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