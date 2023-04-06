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Бывшая невестка Елизаветы II врезала правду про Чарльза III и Камиллу

6 апреля 2023, 21:43
Сара Фергюсон откровенно рассказала, что думает про ныне действующих короля и королеву.
Король Чарльз III и королева-консорт Камилла
Сара Фергюсон высказал свое мнение про короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу / instagram.com/theroyalfamily

Британская писательница и общественная деятельница, бывшая невестка королевы Елизаветы II (экс-супруга принца Эндрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, была близкой подругой принцессы Дианы. Несмотря на это, с британской королевской семьей ее связывают лишь теплые чувства.

В интервью для OK Magazine Ферги призналась, что на самом деле испытывает к королю Чарльзу III, которому ранее приходилась снохой, и королеве-консорту Камилле. Вероятно, журналисты ждали разгромного комментария, однако герцогиня Йоркская остается истинной леди.

Она отметила, что британскому народу очень повезло, что на трон взошел именно Чарльз, которого она считает достойным носителем наследия покойной королевы Елизаветы II. Также она восхищается работой и королевы-консорта.

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"Я знаю и короля, и королеву-консорта с детства. Я думаю, если вы посмотрите на послужной список короля в таких областях, как охрана окружающей среды, где он на десятилетия опередил свое время, и Траст принца (благотворительная организация, созданная Чарльзом для помощи молодежи из социально незащищенных слоев населения - прим. редактора), становится ясно, какой он необыкновенный человек и как нам повезло, что он на троне. Я также восхищаюсь тем, как королева-консорт неустанно работала в таких областях, как грамотность и насилие в семье", - рассказывает Сара Фергюсон.

Ранее Сара Фергюсон поделилась трогательным эпизодом своего траура по королеве Елизавете II - герцогиня Йоркская посвятила бывшей свекрови стих собственного сочинения.

Также стал известен бесценный совет, который дала Елизавета II, но на сей раз - жене своего внука, принца Уильяма. Дамский разговор по душам у королевы состоялся после первых публичных конфузов Кэтрин Уэльской.

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