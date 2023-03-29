Бывшая невестка Елизаветы II поделилась лучшим советом от покойной королевы

Сара Фергюсон вспоминает свекровь каждый день, и неизбежно в ее ушах звучит одна и та же фраза.

Сара Фергюсон рассказала, какой лучший совет ей дала королева Елизавета II / ua.depositphotos.com, instagram.com/theroyalfamily

Британская писательница и общественная деятельница, бывшая невестка королевы Елизаветы II (экс-супруга принца Эндрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, не скрывает, что все еще тоскует по бывшей свекрови. Несмотря на развод, у Ферги и монархини сложились крайне теплые отношения.

Более того, Елизавета II даже доверила невестке королевских корги - своих любимых питомцев. Герцогиня Йоркская в интервью для The One Show призналась, что каждый раз, когда она выгуливает этих собак, в ее голове звучит голос королевы, который напоминает ей один очень важный жизненный принцип, которому Ферги старается следовать.

"Одна вещь, которую я действительно люблю, когда я с ними (с корги - прим. редактора) - я действительно думаю о Ее Величестве, и я действительно думаю о системе ценностей, которую она поддерживала в этой стране. И я помню, она часто говорила мне: "Сара, в мире должно быть столько доброты, чтобы она могла обезоружить злобу", - цитирует Фергюсон Daily Mail.

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Герцогиня Йоркская убеждена - если бы каждый придерживался фирменного правила от королевы Елизаветы II, этот мир стал бы гораздо лучше.

"Мы все должны постоянно вспоминать эти слова с уважением и любовью к великому лидеру, который теперь передал их другому великому лидеру в лице своего сына. Так забавно говорить об этом… прямо с корги! Но когда я смотрю на них, я думаю: "Да, вперед", - делится Сара Фергюсон.

Ранее Сара Фергюсон поделилась трогательным эпизодом своего траура по королеве Елизавете II - герцогиня Йоркская посвятила бывшей свекрови стих собственного сочинения.

Также стал известен еще один бесценный совет, который дала Елизавета II, но на сей раз - жене своего внука, принца Уильяма. Дамский разговор по душам у королевы состоялся после первых публичных конфузов Кэтрин Уэльской.

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