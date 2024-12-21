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Были попытки и раньше: соседка Яниса Тиммы сделала неожиданное заявление

Анна Подгорная
21 декабря 2024, 20:58
206
Женщина считает, что третий муж Анны Седоковой умер случайно.
Анна Седокова, Янис Тимма
Янис Тимма покончил с собой - у спортсмена уже были попытки суицида / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

  • Янис Тимма совершил суицид в День рождения Анны Седоковой
  • Соседка пары в Майами раскрыла новые детали про баскетболиста

В ночь на 17 декабря латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в центре столицы страны-оккупанта. Спортсмен наложил на себя руки в День рождения своей второй бывшей жены - певицы Анна Седоковой.

Общественность и семья Тиммы косвенно обвиняет артистку в доведении мужчины до самоубийства. Тем не менее есть версия, что баскетболист и прежде был склонен к саморазрушению, а развод с Анной лишь стал катализатором трагедии.

видео дня

Так в росСМИ стали появляться новости о том, что Янис до своей смерти уже совершал попытки самоубийства. Об одном из таких случаев якобы рассказала соседка Тиммы и Седоковой в США Лаура Иост.

"Янис более месяца назад в нашем доме в Майами в прямом эфире уже пытался себя убить. Тогда я была, честно говоря, рада, что он этого не сделал", - рассказала она. При этом Иост отметила, что не верит, что баскетболист действительно был готов попрощаться с жизнью: "Он любил ее (Анну) и не смог справиться, не оказалось рядом никого. Хотел ли он уйти из жизни? Я думаю, что нет. Скорее, не рассчитал".

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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