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"Була в мене парова машина": кто исполняет главный хит украинского TikTok и что о ней известно

1 марта 2023, 18:46
Парова машина - аутентичная украинская песня, которую "воскресила" молодая украинская артистка.
Ярина Квасний
"Парова машина" в исполнении Ярины Квасний стала вирусной в Сети / instagram.com/kvas.nii, Скриншот

Около недели назад на просторах Интернета "завирусилось" видео, на котором божественным голосом молодая девушка исполнила а-капелла украинскую аутентичную песню "Парова машина". Видео в TikTok выложила сама исполнительница.

Ее зовут Ярина Квасний. Этой весной она закончила Киево-Могилянскую Академию по специальности "Украинский язык и литература; компаративистика". Девушка принимает активное участие в развитии культурной жизни нашей страны, является членом творческого объединения "Леся Квартиринка". Весной 2021 года она издала сборник под названием "А-людидобрі" в который вошли ее размышления, наблюдения, заметки и фотографии.

Песню "Парова машина" Квасний записала спонтанно, как свою версию исполнения этой же композиции от украинской группы Dakh Daughters.

видео дня

За неделю "Парова машина" в исполнении Ярины Квасний собрала более 5 миллионов лайков. Известный битмейкер TeeKai создал house-ремиккс на песню, которую также горячо встретила активно растущая армия поклонников таланта Квасний.

@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! "Парова машина" — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня#музика#лесяквартиринка#кіностудіядовженка#шулявка#акустика#співаємо#олексій#вспишка#відео#спів#українське#україна#співи#дахдотерс#дах#паровамашина#singing#sing#song#songs#ukrainian#ukrainiangirl#ukrainiansong♬ оригінальний звук - Kvas.nii

Впрочем, "зазвездиться" исполнительница "Паровой машины" еще не успела - Ярина мило отвечает всем в комментариях в социальных сетях, и, похоже, очень радуется, что аутентичная украинская музыка стала пользоваться таким спросом.

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