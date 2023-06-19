Болезнь, отъезд и возлюбленная: Олег Винник дал первое интервью с начала войны

После исчезновения Олега Винника в начале полномасштабного вторжения, о нем стали ходить самые фантастические слухи. Певец охотно их комментирует.

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Олег Винник дал первое интервью после исчезновения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник во время полномасштабной войны в Украине загадочно исчез из страны - он не попрощался с друзьями, коллегами и поклонниками, а просто более года хранил молчание о том, где он и что с ним.

И вот, впервые за 16 месяцев войны артист дал интервью. Анонсом эксклюзивного материала поделилась украинская журналистка Виктория Курочкина. На своей странице в Instagram она сообщила, что будет две части интервью, и уже анонсировала, что певец дал ответы на все вопросы, которые возникли к нему за это время.

"До премьеры скажу только… Помните видео про возвращение Винника в Киев? Ну то, какое усердно пушили блоггеры? Так вот – это постановка. Не имеют ничего общего с правдой, кстати, и все озвученные до сих пор диагнозы", - рассказывает Курочкина.

В тизере интервью с Олегом Винником поклонники могут увидеть, как артист выглядит сейчас, а также услышать ответ на вопросы об его отъезде и здоровье. "Я буду только об одном жалеть - что я не держу оружие в руках, и что я не там", - говорит артист, и отмечает, что с его диагнозом в Германии всего 2% населения.

Также он признался, что рядом с ним его загадочная избранница, которая, впрочем, всем известна: "Та, которая самая близкая мне. С которой я часто сплю. Она, не он. Вы ее знаете".

Смотрите первое видео с Олегом Винником за время полномасштабной войны в Украине:

Ранее украинский певец Олег Винник внезапно появился в Сети - он "навел порядок" на своей странице в Instagram, за которой, даже после года молчания, следят почти миллион подписчиков.

Также своим мнением про загадочное исчезновение Винника поделился ведущий Юрий Горбунов, который обижен на певца за то, что что тот не сказал ни слова, прежде чем пропасть из жизни своих друзей и поклонников.

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