Таисия Повалий, похоже, начала страдать от деменции, причем в самой сложной форме.

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Таисия Повалий променяла свою родину/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best, instagram.com/tpovaliyofficial

Российский актер Александр Михайлов, который недавно пел песни в оккупированном Луганске вместе с недоукраинкой и предательницей Таисией Повалий, выдал порцию бреду о том, как жилось матери Повалий в Киеве.

По информации российского пропагандистского издания Стархит, Повалий якобы молчала на политические темы и участвовать в российских патриотических (пропагандистских и зомбирующих - авт.) акциях, потому как "боялась", ведь ее мама оставалась в Киеве.

"Сейчас Таисия успокоилась, потому что маму перевезла в Москву. А был период, когда очень страдала. Бандеровцы даже стреляли в окна ее квартиры. И каково было состояние мамы? Это очень тяжело… Поэтому она молчала", — пояснил умалишенный актер.

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Он также добавляет, что низкая и трусливая Повалий "не забыла родные корни". По его словам, с некоторыми людьми она продолжает поддерживать связь. "Таисия переживает за свой украинский народ. Там много порядочных людей — с кем-то даже я тайно созваниваюсь, кого-то потерял…" — бредит пенсионер.

Напомним, недавно Повалий на Z-концерте в Уфе выступила с песней, прославляющей страну-оккупанта. Но сперва она призналась ей в любви. "Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя", - с натянутой улыбкой произнесла запроданка.

Ранее запроданка Таисия Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь под песню Червона Рута: пока "хорошие русские" развлекались, их ракеты атаковали мирных украинских жителей.

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