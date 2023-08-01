Белое мокрое платье и волны: Меган Фокс восхитила новыми фото

Голливудская актриса Меган Фокс снялась в новой фотосессии.

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Меган Фокс снялась в новой фотосессии. Коллаж Главред. Фото Instagram/meganfox

Голливудская актриса Меган Фокс снова промокла и показалась в белом мини-платье для очередной откровенной пляжной фотосессии.

По информации Page Six, в понедельник звезда "Трансформеров" поделилась знойным снимком со своими подписчиками в Instagram, демонстрируя белое платье на тонких бретелях с необработанными краями, которые вода делает полупрозрачными.

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Фокс выдала серию поз на пляже, позируя с дымчатым макияжем глаз и розовыми губами и ее длинным темным волосам.

Фокс подписала горячие кадры, снятые Сибель Леви, "предлагаю уроки серфинга. Ссылка в био". К сожалению, на данный момент в био нет ссылки, поэтому ее подписчикам придется подождать, прежде чем они присоединятся к ней на пляже.

На фото - мокрая Меган Фокс изгибается у кромки моря:

Один из фоловеров актрисы пошутил: "Не позволяйте Джону Хиллу увидеть это", имея ввиду вражду актера со своей бывшей девушкой Меган Фокс из-за того, чтобы она перестала давать уроки серфинга мужчинам.

Напомним, ранее сообщалось, что голливудская актриса уже некоторое время не живет вместе со своим скандально известным женихом Колсоном Бэйкером (он же рэппер Machine Gun Kelly).

Кроме того, ранее актриса Меган Фокс на фоне слухов об измене возлюбленного и их расставании пошла на решительный шаг - удалила свою страницу в Instagram.

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