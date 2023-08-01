УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Белое мокрое платье и волны: Меган Фокс восхитила новыми фото

Алена Кюпели
1 августа 2023, 11:34 обновлено 1 августа, 11:48
98
Голливудская актриса Меган Фокс снялась в новой фотосессии.
Белое мокрое платье и волны: Меган Фокс восхитила новыми фото
Меган Фокс снялась в новой фотосессии. Коллаж Главред. Фото Instagram/meganfox

Голливудская актриса Меган Фокс снова промокла и показалась в белом мини-платье для очередной откровенной пляжной фотосессии.

По информации Page Six, в понедельник звезда "Трансформеров" поделилась знойным снимком со своими подписчиками в Instagram, демонстрируя белое платье на тонких бретелях с необработанными краями, которые вода делает полупрозрачными.

видео дня

Фокс выдала серию поз на пляже, позируя с дымчатым макияжем глаз и розовыми губами и ее длинным темным волосам.

Фокс подписала горячие кадры, снятые Сибель Леви, "предлагаю уроки серфинга. Ссылка в био". К сожалению, на данный момент в био нет ссылки, поэтому ее подписчикам придется подождать, прежде чем они присоединятся к ней на пляже.

На фото - мокрая Меган Фокс изгибается у кромки моря:

Один из фоловеров актрисы пошутил: "Не позволяйте Джону Хиллу увидеть это", имея ввиду вражду актера со своей бывшей девушкой Меган Фокс из-за того, чтобы она перестала давать уроки серфинга мужчинам.

Напомним, ранее сообщалось, что голливудская актриса уже некоторое время не живет вместе со своим скандально известным женихом Колсоном Бэйкером (он же рэппер Machine Gun Kelly).

Кроме того, ранее актриса Меган Фокс на фоне слухов об измене возлюбленного и их расставании пошла на решительный шаг - удалила свою страницу в Instagram.

Вас также может заинтересовать:

Меган Фокс
Реклама

Главное за день

РФ обстреляли больницу в центре Херсона: погиб молодой врач, ранена медсестра

РФ обстреляли больницу в центре Херсона: погиб молодой врач, ранена медсестра

12:26 Украина
"Война перейдет на территорию России": у Зеленского прокомментировали атаку по Москве

"Война перейдет на территорию России": у Зеленского прокомментировали атаку по Москве

11:58 Украина
Украину будет плавить: синоптики назвали дату максимальной жары

Украину будет плавить: синоптики назвали дату максимальной жары

10:02 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

12:26

РФ обстреляли больницу в центре Херсона: погиб молодой врач, ранена медсестра

12:22

Дженнифер Лопес в мини-бикини и бриллиантах показала стильный пляжный лук

12:05

США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов - FT

12:03

Кабаева прыгнула б с 10-го этажа: тренерша из РФ похвасталась своим влиянием на любовницу Путина

11:58

"Война перейдет на территорию России": у Зеленского прокомментировали атаку по Москве

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоКремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – Кривенко
11:53

Данилко поведал, как Сердючку пытались купить в России

11:34

Белое мокрое платье и волны: Меган Фокс восхитила новыми фото

11:30

Девушка показала, как прочистить трубу канализации: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:23

Беларусь готовится массово производить у себя иранские дроны Shahed - ISW

Реклама
11:22

"Путину придется посадить 100 тысяч человек": Загородний объяснил, что значит арест СуровикинаВидео

11:16

Россия уже не может остановить Украинумнение

10:47

Открыли огонь на поражение: диверсанты РФ ночью штурмовали границу в Черниговской области

10:14

"Летят очень низко": в ВСУ объяснили, могут ли россияне сбивать Storm Shadow

10:10

Запрещено законом: почему в Сингапуре нельзя жевать жвачку

10:02

Украину будет плавить: синоптики назвали дату максимальной жары

09:58

Галкин и Вайкуле на ее фестивале побесили россиян и спели на латышском языке:

09:39

ВСУ выбили оккупантов и закрепились на новых рубежах

09:32

Представили секретный доклад: Зеленский утром срочно созвал всех силовиков и военных

09:19

"Невозможно спрятать": Успенская взвыла после неудачной пластики

09:05

В Украине подняли часть налогов: кому придется платить больше

Реклама
08:47

"ВСУ напали на корабли ЧФ РФ": пропагандисты пожаловались на ночную атаку

08:46

Гороскоп на завтра 2 августа 2023: Овнам - никаких покупок, Весы будут феерить

08:21

"Пора бы протрезветь": в США сенатор распек на все корки Дмитрия Медведева

08:03

Через неделю после смерти отца: умер 25-летний американский актер Ангус Клауд

08:01

"Украине решать, как вести эту войну": в Госдепе США отреагировали на атаки дронов на Москву

07:19

Ночная атака дронов по Харькову: РФ ударила по общежитию, вспыхнул пожарФото

07:00

Почему 1 августа нельзя поднимать деньги на улице: строгие приметы и запреты

06:49

В столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити: что известно

05:30

Что делать с трещиной в лобовом стекле: 5 лайфхаков для автомобилистов

04:30

Гороскоп на август 2023 года для Скорпионов: наступит время любви и везенияВидео

04:30

Какой сегодня праздник 1 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:15

Путина сметет с должности только смерть или чрезвычайная ситуация – КривенкоВидео

02:42

Невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына

02:12

"Киев – источник легитимности РФ": эксперт рассказал, почему Путин вцепился в УкраинуВидео

01:41

Места в доме, где категорически нельзя хранить духи

01:07

Россия готовится к затяжной войне: правозащитник указал на сигналыВидео

00:42

Изменника и экса Шакиры освистали в клубе и заставили слушать песни бывшей женыВидео

31 июля, понедельник
23:59

Внучка Ротару показала стройные ножки в мини

23:50

В Крыму неспокойно: россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала

23:49

Бывшая Кличко засветила стройную подтянутую фигуру в купальникеВидео

Реклама
23:34

Томная Мейхер показала себя расслабленой на пляже

22:53

Известный российский комик опозорился "шуткой" про геноцид в Изюме

22:48

"Искандеры" летели из Джанкоя: Зеленский раскрыл детали обстрела Кривого Рога

22:13

Bloomberg: Зеленский намерен лично посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке

22:11

Гороскоп на август 2023 года для Весов: курортный роман, удача и деньгиВидео

22:09

Удар по Чонгару: эксперт рассказал, сколько времени понадобится на восстановление моста

21:34

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России - СМИ

21:30

Найдите 10 отличий: Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад

21:10

Гороскоп на август 2023: каких сюрпризов судьбы ждать ДевамВидео

20:33

Родственники неистово рыдают у руин: ракета РФ убила 10-летнюю Дашу и ее маму

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять