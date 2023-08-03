Барби курильщика: Анастасию Волочкову заплевали за пошлый "розовый" образ

Куколка из массивной танцовщицы получилась не самая удачная. Зато со шпагатом!

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Анастасия Волочкова в образе Барби вызвала хохот в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

С балетом у Анастасии Волочковой получилось скверно - она давно уже не танцует на профессиональной сцене. Поэтому она ищет себя в новых творческих профессиях.

К примеру, неожиданно для всех Волочкова запела. По крайней мере так считает сама Анастасия. Песни она исполняет сольно и дуэтом с блогершей, которая считает себя куклой Барби, Татьяной Тузовой.

На волне всеобщей истерии, связанной с фильмом Греты Гервиг "Барби", Тузова и Волочкова решили пропиарить свое творчество, и снять новый клип в стиле "барбикор". Фрагмент видео Анастасия показала на своей странице в Instagram. Ожидаемо, Голливудом там и не пахнет.

видео дня

Тузова и Волочкова на фоне лужи позировали в кислотно-розовых нарядах, с гротескно огромными бантами на голове в образах, которые приелись даже тем, кто относился к ним благосклонно.

Зато недоброжелатели горе-балерины оторвались в комментариях на полную: "Престарелые девочки-барби - это полнейший трындец", "Волочкова, если не сверкнёт своей мандолиной, не Волочкова", "Звонили из Испании, пытались что-то объяснить за стыд", "Пора в Изумрудный город за мозгами ехать", "Не те нынче Барби.... Не те...", "Барби курильщика" и пр.

Смотрите "барби"-видео Анастасии Волочковой:

Ранее Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

Также Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих с двумя молодыми мужчинами, которое закончилось фирменным шпагатом балерины с участием кавалеров.

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