Асма умирает: жена Башара Ассада больна раком и находитcя в изоляции в Москве

Сообщается, что отец женщины находится все время рядом с ней.

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Жена Башара Асада умирает в Москве / Коллаж Главред, фото Instagram/ asmaalassadsy

Коротко:

Жена Башара Асада больна лейкемией

Источник сообщил, что она умирает

Жена сирийского диктатора Башара Асада Асма аль-Асад тяжело больна лейкемией и была изолирована врачами, которые дали ей шансы на выживание "50/50".

Как сообщает The Telegraph, британская жена свергнутого сирийского диктатора Башара аль-Асада находится в изоляции, чтобы предотвратить заражение, и не может находиться в одной комнате с кем-либо еще.

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Ее отец, Фаваз Ахрас, ухаживал за своей дочерью в Москве и, по словам источников, находящихся в непосредственном контакте с ее семьей, был "убит горем".

Асад и его жена попросили убежища в Москве после того, как его жестокий режим потерял власть после 13 лет разрушительной гражданской войны.

В мае этого года администрация президента Сирии объявила, что у тогдашней первой леди диагностирован острый миелоидный лейкоз — агрессивный рак костного мозга и крови.

Ранее она также лечилась от рака груди и в августе 2019 года объявила, что "полностью" избавилась от этой болезни после года лечения. Считается, что ее лейкемия вернулась после периода ремиссии.

"Асма умирает", — сказал один источник, который общался напрямую с представителем семьи в последние недели.

Считается, что г-жа Асад, 49-летняя гражданка Сирии и Великобритании, прилетела в Москву на лечение незадолго до того, как Кремль убедил ее мужа бежать от молниеносного наступления повстанцев.

Ее отец, уважаемый кардиолог с Харли-стрит, ухаживал за ней большую часть последних шести месяцев, сначала в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем в Москве.

Падение режима Асада - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск - армия Асада сопротивления не оказала.

Недавно эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса прокомментировал ситуацию с бегством сирийского диктатора Башара Асада в РФ после смены власти в Дамаске. В интервью Главреду он предположил, что на первых порах, после бегства из Сирии, Асад останется в РФ.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на падение сирийского режима Башара Асада, которого поддерживал диктатор Владимир Путин. Он отметил, что режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно такими являются все режимы, которые поддерживает Путин.

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