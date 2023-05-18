Арестована... заочоно: Машу Ефросинину судили и объявили в розыск в Москве

Деятельность Ефросининой страна-окупант расценила, как распространение фейков о войне.

https://stars.glavred.info/arestovana-zaochono-mashu-efrosininu-sudili-i-obyavili-v-rozysk-v-moskve-10471276.html Ссылка скопирована

Машу Ефросинину заочно арестовали в Москве / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина мозолит глаза представителям страны-агрессора с 2014 года. С началом полномасштабной войны она превратила личный блог в Instagram в настоящий информационный хаб, направленный на обличение военных преступлений рф, и на помощь пострадавшим от военной агрессии украинцам.

За это ведущая "удостоена чести" - в столице страны-оккупанта она арестована заочно. Постановление Басманного районного суда москвы было принято 17 мая 2023 года, и было опубликовано на сайте московских судов.

Ефросининой вменяют в рф дело о "военных фейках" - пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК. Уголовное дело против нее возбудили еще в апреле 2022 года, а в марте 2023 - объявили в розыск на территории страны-агрессора.

видео дня

Сама Маша Ефросинина восприняла эту новость с юмором - на своей странице в Instagram она опубликовала скрин российского сайта с новостью про ее заочный арест с подписью: "А я уже начала переживать".

Машу Ефросинину заочно арестовали в Москве / mos-gorsud.ru

Машу Ефросинину заочно арестовали в Москве / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

Также ведущая рассказала, как встречала Пасху в этом году в травмпункте - по нелепой случайности ее сын попал в ожоговое отделение, в чем Ефросинина винит себя.

Другие новости: