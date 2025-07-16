Арест и вторая "уголовка": в Рф крепко взялись за российскую актрису Татьяну Лазареву

Лазарева уже прокомментировала это событие.

https://stars.glavred.info/arest-i-vtoraya-ugolovka-v-rf-krepko-vzyalis-za-rossiyskuyu-aktrisu-tatyanu-lazarevu-10682069.html Ссылка скопирована

Татьяна Лазарева арест - в Москве заочно арестовали артистку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

Читайте больше:

За что осудили Татьяну Лазареву в РФ

Что артистка думает об уголовных делах, в которых ее обвиняют

Российскую актрису, комика и телеведущую Татьяну Лазареву, которая публично поддерживает Украину и категорически осуждает действия кремлевской верхушки, в стране-оккупанте называют иностранным агентом, террористкой и экстремисткой. Кроме того Лазарева там - уголовный преступник.

В 2024 году против нее открыли уголовное дело по делу "об оправдании терроризма", и приговорили к 6.5 годам в колонии. В том же году Татьяна была объявлена МВД россии в международный розыск.

видео дня

Сегодня росСМИ сообщили, что один из московских судов постановил заочно арестовать Татьяну по новому делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Сама Лазарева, которая еще до начала полномасштабной войны жила за пределами страны-оккупанта, уже отреагировала на эту новость.

В своем блоге в Instagram она опубликовала фото с припиской: "Праздную второе уголовное дело, которое сегодня открыли против меня в россии". В кадре артистка плещется в бассейне с бокалом белого вина в одной руке, и с сигаретой в другой.

Татьяна Лазарева арест - в Москве заочно арестовали артистку / instagram.com/lazarevatut

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что дом Софии Ротару ограбили. Вынесли все ценное, полиция ищет подозреваемых, но очевидцев, которые могли бы дать какие-то сведения, не обнаружилось.

Также в Сети появились редкие фото дочери президента Украины Владимира Зеленского. На днях Александра отметила свое 21-летие, в связи с чем и были опубликованы снимки.

Читайте также:

О персоне: Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом рф в список иностранных агентов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред