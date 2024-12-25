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Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

Анна Подгорная
25 декабря 2024, 14:58
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Седокова не смогла самостоятельно справиться с потрясением из-за смерти Яниса Тиммы.
Анна Седокова
Анна Седокова после самоубийства Яниса Тиммы вернулась к фанатам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Краткое содержание:

  • Янис Тимма наложил на себя руки через неделю после развода с Анной Седоковой
  • У певицы случился нервный срыв, и она почти на две недели пропала из информационного пространства

В свой День рождения певица Анна Седокова узнала страшную новость - латвийский баскетболист Янис Тимма, с которым она развелась за неделю до этого, в ночь на 17 декабря покончил с собой. Вместо предсмертной записки он оставил фото бывшей супруги и просьбу позвонить ей.

После этого и сама Седокова попала в больницу по рекомендации невролога. У артистки случился тяжелый нервный срыв.

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С тех пор она перестала появляться в социальных сетях, и комментарии к своим последним постам закрыла, опасаясь лавины хейта в свой адрес - многие винят в смерти Тиммы именно ее. РосСМИ сообщают, что Анна до сих пор находится в медицинском учреждении под присмотром медиков.

Однако дела ее, очевидно, идут на поправку: публичных заявлений Седокова пока не делала, но занялась переменами в своем блоге в Instagram. Так певица сменила фото профиля на картинку двери с замочной скважиной в виде сердца, а в описании оставила пафосную фразу: "Вы знаете, как меня зовут. Но не мою историю".

Анна Седокова
Анна Седокова после самоубийства Яниса Тиммы вернулась к фанатам / instagram.com/annasedokova

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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