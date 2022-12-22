Аналитик рассказал, грозит ли опасность украинским городам на Новый год от Путина и Лукашенко

Как говорит политический аналитик Владимир Горбач, враги понемногу исчерпывают свои ресурсы и требуют перерыва, перегруппировки, переукомплектации.

Аналитик рассказал, грозит ли опасность украинским городам на Новый год/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Русские и белорусские оккупанты не смогут устроить на Новый год штурм какого-нибудь крупного украинского города – по типу того, как Кремль пытался захватить город Грозный, столицу Чечни, в 1994 году. Об этом в интервью Главреду сказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Если речь идет об уничтожении целых населенных пунктов, то здесь им никаких дат уже не нужно. Они это уже делали неоднократно (здесь стоит упомянуть об уничтоженном Мариуполе, Северодонецке, Попасной и других городах Донбасса). Сейчас очень похожие бои происходят под Бахмутом, и он рискует повторить судьбу разрушенных городов. Но у российской армии уже нет лишнего запаса снарядов, боеприпасов для того, чтобы продолжать вести войну в таком стиле долго. На самом деле, они тоже исчерпывают свои ресурсы и требуют перерыва, перегруппировки, переукомплектации и тому подобного. То есть я на Новый год не ждал бы Армагеддона в каком-то новом украинском городе, который пока сейчас не находится на линии фронта", −говорит он.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал о том, что агрессор Россия в период с конца января, либо в марте, может перейти в новое масштабное наступление на территорию Украины.

Враг способен попытаться захватить Киев, пойти в атаку на Донбассе или на юге. Украинским войскам нужно больше оружия для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский сказал, что следующие полгода станут решающими для Украины. Он призвал Запад поддержать страну на четырех направлениях – поражение энергетического террора РФ, обеспечения стойкость государства зимой, усиление военной помощи и дипломатическая поддержка формулы мира, которую выдвигает Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук отметил, что в армии Украины изучают сценарии возможного наступления России с севера, востока и юга. Атака с территории Беларуси может произойти в конце февраля или позже. Войска готовятся к отражению атаки врага.

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