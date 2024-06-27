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Алсу показала своего сына и сделала заявление после развода

Алена Кюпели
27 июня 2024, 15:02
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Певица Алсу отметила свой день рождения и показала фотографию самых близких ей людей, среди которых нет ее мужа Яна Абрамова.
Певица Алсу прокомментировала развод
Певица Алсу прокомментировала развод / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, отметила свой день рождения и показала фотографию самых близких ей людей, среди которых нет ее мужа Яна Абрамова.

На своей странице в Instagram певица показала своего младшего сына Рафаэля и дочек - Микеллу и Сафину. Алсу подчеркнула, что рядом с ней ее семья, имея ввиду детей, написала она.

"Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое её мгновение. Ни о чем не жалею - каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели", - поделилась Алсу.

видео дня

Она также поблагодарила своих родителей и детей и призналась, что чувствует абсолютное счастье. "Впереди много интересного! По-настоящему теперь понимаю фразу " В ** лет жизнь только начинается!" - поделилась Алсу.

Кто такая Алсу

Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.

Ранее также российские СМИ рассекретили причину развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном. Алсу была недовольна своим супругом уже давно. На фоне слухов об изменах Абрамова, он практически не жил дома, а появлялся там "наездами".

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