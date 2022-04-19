УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Аль Пачино встречается с девушкой, моложе его на 53 года

19 апреля 2022, 11:44

Девушка и раньше встречалась с пожилыми богатыми мужчинами.

Аль Пачино на званом ужине. Фото prideofgypsies/Instagram

81-летний голливудский актер Аль Пачино встречается с 28-летней Нур Альфаллах, которая происходит из богатой кувейтской американской семьи.

По информации Page Six, некоторым СМИ удалось сфотографировать пару на групповом обеде, посвященном новой художественной выставке, на которой представлены работы художника Джулиана Шнабеля.

Читайте также78-летний Аль Пачино закрутил роман с молодой актрисой-еврейкой

Альфалла ранее встречалась с 78-летним Миком Джаггером, 60-летним инвестором-миллиардером и филантропом Николасом Берггрюеном, а также была замечена в Лос-Анджелесе с 91-летним Клинтом Иствудом, который, по ее словам, был другом семьи.

Новая подруга Аль Пачино. Фото nooralfallah/Instagram

Один источник сказал: "Пачино и Нур начали встречаться во время пандемии. В основном она встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами, некоторое время была с Миком Джаггером, а затем встречалась с Николасом Берггрюеном.

Источник добавил: "Она была с Алом некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца".

Представитель Пачино не стал комментировать отношения актера, а Альфаллах не ответиа на сообщения редакции.

viber
Аль Пачино
Реклама
Популярное
Солнечное затмение 30 апреля сильно повлияет на ход войны с РФ: гороскоп для УкраиныСолнечное затмение 30 апреля сильно повлияет на ход войны с РФ: гороскоп для Украины Гороскоп на завтра, 17 апреля 2022: Ракам – исполнение желаний, Львам – сплетни, Скорпионам – деньгиГороскоп на завтра, 17 апреля 2022: Ракам – исполнение желаний, Львам – сплетни, Скорпионам – деньги Война в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей ИлларионовВойна в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов "Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой Пока Украина в огне: Таисия Повалий выступила в Кремле дуэтом со Стасом МихайловымПока Украина в огне: Таисия Повалий выступила в Кремле дуэтом со Стасом Михайловым
Поддержите Главред

Последние новости

11:55

Трое пьяных россиян напали на украинца за "Слава Украине" – один из них мог быть уроженцем Львова

11:44

Аль Пачино встречается с девушкой, моложе его на 53 года

11:30

Гороскоп на завтра, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны

11:24

"Мотор валяется, баки разлетелись": встреча российского танка с украинским "пионом" попала на видеоВидео

11:24

70-летняя украинка ездила автостопом в Бучу, чтобы найти тело убитого оккупантами сынаВидео

Реклама
10:47

"На трезубец, как шампур, двуглавого орла!": Коля Серга написал новых хит о русских ВанькахВидео

10:41

Обострение на Донбассе уже началось, но ВСУ действуют: воины отбили атаки РФ в Рубежном и Попасной

10:32

Если РФ выживет в Украине: названы страны, которые могут стать следующими жертвами Путина

10:15

Россия проиграет войну в Украине: как Путин совершил роковую ошибкумнение

09:34

Путина могут отстранить от власти или убить: российский оппозиционер назвал решающий факторВидео

09:31

"Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность

08:51

В войне в Украине не будет победителя - Эрдоган

08:50

"Не сдержался": Олег Сенцов сходил на могильную плиту Путина

08:43

Российские моряки уже не хотят участвовать в войне - потери 126-й бригады составляют до 75%Видео

08:34

Капкан для безумного медведя: почему Украина годами будет воевать с Россиеймнение

08:01

Ураганы, Смерчи и даже вертолет: оккупанты "подарили" ВСУ техники на 1 млрд долларовВидео

07:52

Под Николаевом оккупанты хотели казнить 30 заложников, но их спасли украинские десантники

07:17

Байден не приедет в Украину: в Белом доме рассказали, кого могут отправить в Киев вместо президента

07:08

26-летний украинец сжигал технику врага коктейлями Молотова - за это его расстреляли оккупантыВидео

06:39

Запасы России на исходе, или Российская экономика неумолимо несется к катастрофемнение

Реклама
06:37

Бунт в Дагестане: кавказцы отказываются воевать против УкраиныФото

06:37

"Птичка" упала: ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-30, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты

06:05

Оккупанты бросили свой БТР и сбежали, когда узнали, что против них воюет Правый секторВидео

06:00

В Подмосковье нашли "тещу" Зеленского: пропагандисты РФ опозорились диким фейкомВидео

05:36

Новая фазы войны в Украине началась: Арестович рассказал, в каких городах будет горячее всего

05:30

Кампания террора: в Госдепе США резко высказались о действиях России

05:04

Денежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины лета

04:33

Киевлянка Наташа Королева впервые появилась на публике после слухов о разводе с мужем-рашистом

04:00

"Это крик души": Козловский выпустил новую песню, записанную под звуки бомбежки Киева и сиренВидео

03:40

В Украину идут заморозки: синоптики назвали самый холодный деньВидео

03:05

"Один самолет стоит адских санкций": журналист объяснил, почему санкционная политика Запада – бесполезнаВидео

02:32

Сколько раз во время войны безопасно для психики читать новости - ответ психологаВидео

02:02

Как вырастить зеленый лук на подоконнике: 2 лучших способа

01:32

Путину нужны не люди, а территории: эксперт объяснил, зачем оккупанты равняют с землей Мариуполь

00:52

Переговоры между Россией и Украиной заморожены: Эрдоган назвал причинуВидео

00:51

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

00:31

"Прямо сейчас идет мощный артобстрел": Арестович назвал задания оккупантов в главном бою за ДонбассВидео

00:26

В США ввели специальный статус для граждан Украины: что это значит

00:15

"Я не знаю, какой еще народ держался бы так мужественно": Вера Полозкова призналась в любви Украине

00:11

"Ехали на учения": мать "пропавшего" на крейсере Москва срочника раскрыла вранье РФВидео

Реклама
00:02

"Подарок фюреру": Данилов раскрыл сроки планов РФ по захвату ДонбассаВидео

18 апреля, понедельник
23:58

Война в Украине не закончится в ближайшие недели: эксперт назвал две причиныВидео

23:34

"Путина укокошат": психотерапевт раскрыла страшный диагноз хозяина Кремля

23:16

Макрон наотрез отказался назвать "красную линию" в войне России против Украины

23:11

Россия начала битву за Донбасс: Зеленский предупредил украинцевВидео

22:57

Золотой жеребец Медведчука: появились детали обыска во дворце кума ПутинаВидео

22:51

Началась вторая фаза войны: у Зеленского предупредили о фейках

22:36

Штурм Мариуполя: в Азове рассказали о шокирующих зверствах РФВидео

22:30

В США раскрыли содержание новых санкций против РоссииВидео

22:10

У Криштиану Роналду случилась трагедия: умер сын футболиста

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять