Аль Пачино встречается с девушкой, моложе его на 53 года

Аль Пачино на званом ужине. Фото prideofgypsies/Instagram

81-летний голливудский актер Аль Пачино встречается с 28-летней Нур Альфаллах, которая происходит из богатой кувейтской американской семьи.

По информации Page Six, некоторым СМИ удалось сфотографировать пару на групповом обеде, посвященном новой художественной выставке, на которой представлены работы художника Джулиана Шнабеля.

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Альфалла ранее встречалась с 78-летним Миком Джаггером, 60-летним инвестором-миллиардером и филантропом Николасом Берггрюеном, а также была замечена в Лос-Анджелесе с 91-летним Клинтом Иствудом, который, по ее словам, был другом семьи.

Новая подруга Аль Пачино. Фото nooralfallah/Instagram

Один источник сказал: "Пачино и Нур начали встречаться во время пандемии. В основном она встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами, некоторое время была с Миком Джаггером, а затем встречалась с Николасом Берггрюеном.

Источник добавил: "Она была с Алом некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца".

Представитель Пачино не стал комментировать отношения актера, а Альфаллах не ответиа на сообщения редакции.