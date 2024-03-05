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Актер "Улиц разбитых фонарей" найден мертвым у себя в квартире

Анна Подгорная
5 марта 2024, 18:23
По иронии судьбы у Георгия Николаева только началась активная карьера в кино и на телевидении.
Умер Георгий Николаев
Умер Георгий Николаев / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Российский актер кино и театра Георгий Николаев умер в возрасте 54 лет. Тело актера было найдено в его московской квартире.

Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на слова друга Николаева Анатолия Краснопивцева. Семья артиста стала бить тревогу, когда тот перестал выходить на связь. Когда квартиру актера вскрыли, внутри было обнаружено бездыханное тело актера. Причины смерти выясняются.

"Когда случилась эта трагедия - тоже пока неизвестно. Семья будет хоронить Георгия в Петрозаводске", - сообщил Краснопивцев.

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Георгий Николаев начинал строить актерскую карьеру в театрах Петрозаводска, откуда он сам родом. С 2019 года стал служить в московском ТЮЗе. Приблизительно в то же время перебрался в столицу страны-оккупанта, и стал активно сниматься в кино и сериалах. Его самыми известными работами стало участие в криминальных и детективных сериалах, например в "Улицах разбитых фонарей".

Ранее стало известно про смерть музы режиссера Федерико Феллини итальянской актрисы Сандры Мило, наиболее известной благодаря фильму "8 1/2". Артистке было 90 лет, 70 из которых она посвятила творчеству.

Также зарубежные СМИ, с отсылкой на заявление семьи артиста, сообщили, что Фрэнк Фариан, основатель и идейный вдохновитель легендарной группы Boney M, скончался в своем доме в Майами.

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