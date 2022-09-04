56-летняя Сальма Хайек сплясала на яхте зажигательный танец в алом бикини

Сальма Хайек в бикини сплясала на яхте в День своего рождения / instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек - женщина-праздник. Она всегда в танце и с улыбкой на лице. В таком виде она и праздновала важную для нее дату.

Свой 56-ой День рождения Хайек встретила на яхте. На своей странице в Instagram она выложила коротенький ролик, знаменующий, вероятно, начало веселой вечеринки.

На видео актриса под поздравительную песню от Стиви Уандера, приплясывает, соблазнительно покачивая бедрами. Хайек одета в ярко-красное бикини, которое прекрасно гармонирует с загорелой кожей актрисы.

Видео дня

Покачиваясь в зажигательном ритме танца, она демонстрирует безупречную фигуру - ее подтянутому животу, упругим бедрам и пышной груди могут позавидовать женщины, значительно младше актрисы.

Другие новости: