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56-летняя Сальма Хайек сплясала на яхте зажигательный танец в алом бикини

4 сентября 2022, 02:06

Движения безупречного тела актрисы имеют гипнотизирующий эффект - на это можно смотреть вечно.

Сальма Хайек
Сальма Хайек в бикини сплясала на яхте в День своего рождения / instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек - женщина-праздник. Она всегда в танце и с улыбкой на лице. В таком виде она и праздновала важную для нее дату.

Свой 56-ой День рождения Хайек встретила на яхте. На своей странице в Instagram она выложила коротенький ролик, знаменующий, вероятно, начало веселой вечеринки.

На видео актриса под поздравительную песню от Стиви Уандера, приплясывает, соблазнительно покачивая бедрами. Хайек одета в ярко-красное бикини, которое прекрасно гармонирует с загорелой кожей актрисы.

Видео дня

Покачиваясь в зажигательном ритме танца, она демонстрирует безупречную фигуру - ее подтянутому животу, упругим бедрам и пышной груди могут позавидовать женщины, значительно младше актрисы.

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