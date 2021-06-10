1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров

Танці з зірками / 1+1

Телеканал 1+1 объявил о работе над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами". Новый сезон самого масштабного вечернего шоу удивит не только неожиданным звездным составом участников, но и откроет для зрителей новые имена танцоров. Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу торжественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

В этом году для работы над сезоном в команду создателей проекта Big Entertainment Shows присоединится известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко, которая выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Елена интригует, что привнесет в шоу много изменений, которые запомнятся каждому ценителю звездных танцев и перевоплощений.Читайте такжеРизатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками

"Я очень счастлива и благодарна за возможность окунуться в "кухню" этого легендарного танцевального шоу. С головой ныряю во все детали проекта, чтобы получить кайф самой и показать зрителям интересные подробности того, как звезды учатся танцевать. У нас будет неожиданный звездный состав участников. Все они интересны прежде всего как люди, и мы с командой стремимся раскрыть каждого из них для зрителя", - говорит продюсер.

А будут помогать звездам раскрыться на паркете профессиональные бальные танцоры, среди которых появятся новые имена. Так, телеканал 1+1 объявил открытый кастинг молодых и талантливых танцоров, которые знают о мире бальных танцев все.

"В этом сезоне телеканал 1+1 даст шанс засиять талантливым танцорам, чьи имена впоследствии будут звучать на всю Украину, как когда-то произошло с Владом Ямой, Аленой Шоптенко, Илоной Гвоздевой и другими звездами Танцев. Кроме того, рад приветствовать Елену Коляденко в нашей команде и уверен, что новый сезон Танцев со звездами поразит всех. Все ценители проекта ее хорошо знают и любят, ведь Елена в первых сезонах была судьей шоу", - комментирует продюсер проекта и руководитель департамента производства крупных развлекательных проектов Владимир Завадюк.

Елена Коляденко / 1+1

Для участия в кастинге необходимо заполнить форму на официальном сайте телеканала 1+1. Если вам 20 лет и более, вы профессионал в бальных танцах и владеете еще и другими танцевальными стилями, а ваш профессиональный опыт - не менее пяти лет, команда проекта ждет вас. Заявки принимаются только до 18 июня, поэтому не медлите, чтобы не упустить свой шанс на участие в Танцах со звездами. Кастинг будет проводить обновленная команда проекта. Место и время проведения отбора будет сообщено танцовщикам лично.

А кто из уже хорошо знакомых танцоров выйдет на паркет в новом сезоне - зрители узнают в ближайшее время.

Над шоу работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка.

Смотреть все выпуски шоу Танці з зірками можно онлайн на сайте 1plus1 video.