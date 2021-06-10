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Звезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессию

10 июня 2021, 10:27

Певицы из Студии 95, которые поразили украинцев исполнением гимна на футбольном матче, рассказали свои секреты в студии 1+1.

Женский Квартал
Женский Квартал / instagram.com/marta_adamchuk/

Украина выиграла у Кипра со счетом 4:0 перед Евро 2020, которое проходит в 2021 году. Перед матчем четые певицы из Женского Квартала исполнили гимн Украины, который поразил своей красотой всех слушателей, и видео стало буквально вирусным.

После успеха Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и певица Laliko в студии 1+1 рассказали закулисье номера.

Девушки несколько раз репетировали исполнение на стадионе, поэтому со смехом отметили ведущим, что зарядили футболистов на победу еще в тот момент.

Они также признались, что не смогли посмотреть матч, так как сразу после песни "заскочили" на поезд, и "полетели" домой на репетиции: "У нас были две репеции, мы им такой энергии напустили, что вдохновили их наперед".

Главной сложностью исполнения было выбрать тональность , которая подошла бы всем, и не только, так как голоса у них все отличаются. И тут как раз помогла Laliko, у которой из девушек лучшее музыкальное образование.

"Мы раскладали партии, собирались в офисе, подбирали тональность и много репетировали. Чистота нот была на Лале", - признались певицы.

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Кроме того, артистки заинтриговали новыми выпусками Женского квартала, которые репетируют. Для одного из них они устроили обнаженную фотосессию, так что зрителей ждет приятный сюрприз.

Напомним, что посмотреть онлайн ежедневные выпуски шоу Сніданок з 1+1 можно на сайте 1plus 1 video.

Студия Квартал-95 новости шоу бизнеса Марта Адамчук Вера Кекелия
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