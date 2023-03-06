Звездная украинская прыгунья в одной рубашке засветила голые бедра

Марина Бех-Романчук решила окончательно ослепить поклонников своей непринужденной красотой и естественностью.

Марина Бех-Романчук показала бедра в одной рубашке / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук взяла отпуск в спортивной карьере до весны - на французских соревнованиях она получила травму стопы, и приняла решение потратить время на восстановление и заботу о своем здоровье.

Каникулы она начала с поездки домой. Там ее встретили с огромным букетом белых тюльпанов. Красота цветов настолько пленила прыгунью, что она не удержалась, и сделала с ними несколько фото, которыми поделилась на своей странице в Instagram.

И хоть охапка цветов была, безусловно, радостью для глаз, все-таки фанатам приглянулась сама Бех-Романчук, ведь позировала на снимках она по-домашнему - с минимумом надетой одежды.

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Спортсменка предстала перед камерой без макияжа и с распущенными волосами, одетая лишь в черную рубашку оверсайз. И хоть она подвязала ее тонким поясом на манер платья, короткие полы обнажали обнаженные бедра прыгуньи почти полностью.

Ранее украинская певица Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете - артистке очень к лицу стиль женщины-вамп, к которому она редко прибегает.

Также бесконечно длинными ногами, которые кокетливо выглядывают из-под пальто похвасталась актриса и секс-символ Италии Моника Беллуччи - для обложки известного глянца она снялась в наряде, который будоражит воображение.

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