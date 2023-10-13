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Звездная украинская прыгунья сверкнула бюстом на туалетном сэлфи

Анна Подгорная
13 октября 2023, 01:30
Марина Бех-Романчук знает, как правильно подчеркнуть рельефное тело спортсменки.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в купальнике с глубокими вырезами засветила бюст / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук свои спортивные тренировки разбавляет занятиями в бассейне. Это одновременно и расслабляет тело, и позволяет держать его в тонусе.

К тому же прыгунья великолепно выглядит в купальниках и щедро демонстрирует это поклонникам. У Бех-Романчук, похоже есть целая коллекция купальных костюмов, каждый из которых безупречно садится на ее атлетическую фигурку.

Так на ее странице в Instagram появилось новое фото в купальнике, выполненное, однако, в необычной локации - спортсменка снимала себя в зеркале туалетной комнаты.

видео дня

На черно-белом снимке Марина позирует так, чтобы подчеркнуть рельефность мышц. Немало ей в этом помогает черный купальник, который будто создан из полосок ткани. Они обвивают изгибы прыгуньи, образуя соблазнительные вырезы, сквозь которые виднеются бюст и плоский животик Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в купальнике с глубокими вырезами засветила бюст / instagram.com/marynabekh

Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.

Также шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке - вечно молодая звезда Голливуда в канун 55-летия похвасталась идеальными формами.

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