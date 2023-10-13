Звездная украинская прыгунья сверкнула бюстом на туалетном сэлфи

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук свои спортивные тренировки разбавляет занятиями в бассейне. Это одновременно и расслабляет тело, и позволяет держать его в тонусе.
К тому же прыгунья великолепно выглядит в купальниках и щедро демонстрирует это поклонникам. У Бех-Романчук, похоже есть целая коллекция купальных костюмов, каждый из которых безупречно садится на ее атлетическую фигурку.
Так на ее странице в Instagram появилось новое фото в купальнике, выполненное, однако, в необычной локации - спортсменка снимала себя в зеркале туалетной комнаты.
На черно-белом снимке Марина позирует так, чтобы подчеркнуть рельефность мышц. Немало ей в этом помогает черный купальник, который будто создан из полосок ткани. Они обвивают изгибы прыгуньи, образуя соблазнительные вырезы, сквозь которые виднеются бюст и плоский животик Бех-Романчук.
Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.
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