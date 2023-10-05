Звездная украинская прыгунья посветила округлым бюстом в откровенном купальнике

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук способна показать себя не только на стадионе. Спортсменка охотно меняет спортивную форму на стильные луки.
При этом модница сногсшибательно выглядит и в повседневной жизни, и в романтических вечерних нарядах. Что уже говорить про купальники, которые сидят на Бех-Романчук просто безупречно благодаря подтянутым формам.
Новыми образами легкоатлетка часто делится на своей странице в Instagram. Так, к огромному удовольствию поклонников, она показала, как отдыхает у бассейна.
"Здесь и сейчас", - подписала видеоролик прыгунья, на котором она сидит на бортике в черном цельном купальнике с крупными вырезами на груди. Пикантная деталь изящно подчеркнула мягкие округлости спортсменки.
Смотрите видео, как Марина Бех-Романчук нежится у бассейна:
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