Звездная украинская прыгунья посветила округлым бюстом в откровенном купальнике

Такими успехами Марине Бех-Романчук должна непременно покориться и водная стихия.

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Марина Бех-Романчук в купальнике похвасталась фигурой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук способна показать себя не только на стадионе. Спортсменка охотно меняет спортивную форму на стильные луки.

При этом модница сногсшибательно выглядит и в повседневной жизни, и в романтических вечерних нарядах. Что уже говорить про купальники, которые сидят на Бех-Романчук просто безупречно благодаря подтянутым формам.

Новыми образами легкоатлетка часто делится на своей странице в Instagram. Так, к огромному удовольствию поклонников, она показала, как отдыхает у бассейна.

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"Здесь и сейчас", - подписала видеоролик прыгунья, на котором она сидит на бортике в черном цельном купальнике с крупными вырезами на груди. Пикантная деталь изящно подчеркнула мягкие округлости спортсменки.

Смотрите видео, как Марина Бех-Романчук нежится у бассейна:

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