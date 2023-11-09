Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук много времени уделяет своей физической форме. Благодаря этому она получает впечатляющие результаты в профессиональном спорте.
Однако приятным бонусом к усердным тренировкам становится божественное тело, которое прекрасно выглядит и в спортивной форме, и в сверхмодных луках и в крайне малом количестве одежды.
Бех-Романчук любит демонстрировать свои изгибы в чувственных фотосессиях. Недавно на своей странице в Instagram прыгунья разместила новые снимки с осенним вайбом.
В кадре она появилась в белом свитере оверсайз и в босоножках на шпильке. Бех-Романчук надела "невидимое" белье, благодаря чему она смогла продемонстрировать подтянутые бедра с мягкими рельефами во всей их красе.
С этой деталью уютная фотосессия приобрела "перчинку", которая очень пришлась по душе поклонникам прыгуньи.
Ранее украинская певица Alina Pash снялась топлес и предложила своим поклонникам альтернативный способ отпраздновать Хэллоуин - отказаться от конфет ради благого дела.
Также звездная украинская дзюдоистка и олимпийская чемпионка Дарья Белодед показала, как приручает "железного коня" в открытом платье с голыми плечами.
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