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Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

Анна Подгорная
9 ноября 2023, 02:30
Марина Бех-Романчук поделилась уютными кадрами с дерзкой деталью, которая приковывает взгляд.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук показала загорелые спортивные бедра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук много времени уделяет своей физической форме. Благодаря этому она получает впечатляющие результаты в профессиональном спорте.

Однако приятным бонусом к усердным тренировкам становится божественное тело, которое прекрасно выглядит и в спортивной форме, и в сверхмодных луках и в крайне малом количестве одежды.

Бех-Романчук любит демонстрировать свои изгибы в чувственных фотосессиях. Недавно на своей странице в Instagram прыгунья разместила новые снимки с осенним вайбом.

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В кадре она появилась в белом свитере оверсайз и в босоножках на шпильке. Бех-Романчук надела "невидимое" белье, благодаря чему она смогла продемонстрировать подтянутые бедра с мягкими рельефами во всей их красе.

С этой деталью уютная фотосессия приобрела "перчинку", которая очень пришлась по душе поклонникам прыгуньи.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук показала загорелые спортивные бедра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Ранее украинская певица Alina Pash снялась топлес и предложила своим поклонникам альтернативный способ отпраздновать Хэллоуин - отказаться от конфет ради благого дела.

Также звездная украинская дзюдоистка и олимпийская чемпионка Дарья Белодед показала, как приручает "железного коня" в открытом платье с голыми плечами.

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