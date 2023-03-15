Звездная украинская прыгунья похвасталась "спелыми" ягодицами в купальнике

Марина Бех-Романчук в последнее время регулярно посещает бассейн, радуя тем самым поклонников своими формами в купальном костюме.

Марина Бех-Романчук показала ягодицы в купальнике в бассейне / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук отложила все свои спортивные соревнования до летнего сезона, и сейчас занимается восстановлением здоровья и физической формы.

В этом, кроме массажей и интенсивных тренировок в спортивном зале, ей помогают походы в бассейн. Спортсменка не раз признавалась - эта активность ей не очень по душе. К счастью ее муж, украинский пловец и олимпийский чемпион Михаил Романчук, относится к этому крайне спокойно.

Тем не менее спортивная закалка дает о себе знать - Бех-Романчук усердно занимается, хоть и позволяет себе немного поворчать. Тем более что получается у нее это крайне очаровательно.

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К примеру недавно на своей странице в Instagram прыгунья отметила, что из всего процесса занятий в бассейне ей нравятся исключительно зеркала в полный рост. Впрочем, поклонники Бех-Романчук разделяют ее симпатии, ведь в зеркале она показала свою великолепную фигуру в шикарном цельном купальнике. Марина крутилась у зеркала и так и эдак, то хвастаясь длинными ножками, то кокетливо покачивая бедрами.

Марина Бех-Романчук показала ягодицы в купальнике в бассейне / instagram.com/marynabekh

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