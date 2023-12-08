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Звездная украинская прыгунья кокетливо обнажила рельефные формы

Анна Подгорная
8 декабря 2023, 02:35
Марина Бех-Романчук поделилась пикантным сэлфи из туалетной комнаты.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук оголила стальной пресс для фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук продолжает покорять поклонников не только своими успехами в спорте, но и соблазнительными снимками, которыми она щедро делится на своей странице в Instagram.

Роскошная прыгунья обладает безупречной подтянутой фигурой, которую она не боится демонстрировать. Так недавно она показала сэлфи в туалетной комнате, которое она сняла в зеркале.

В отражении Бех-Романчук в худи и трусиках от купальника показывает стальные рельефы пресса. Пикантное фото меж тем оставляет фанатам богатый простор для воображения.

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На черно-белом снимке также можно рассмотреть татуировку спортсменки на левом бедре. Она выполнена в виде стилизованных олимпийский колец, вероятно в честь спортивных побед в атлетической дисциплине.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук оголила стальной пресс для фото / instagram.com/marynabekh

Ранее "рыженькая из НеАнгелов" Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини. Теперь певица смело светит своими прелестями без ретуши.

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