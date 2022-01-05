Звездная украинская легкоатлетка показала роскошное тело в трусиках

26-летняя прыгунья в длину поразила фанатов безупречной формой.
Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчукпоказала крепкий пресс и шикарные ножки на новых фото в своем Instagram-аккаунте.
Спортсменка не стала затягивать свои праздничные каникулы и с нетерпением приступила к тренировкам.
Начала Бех-Романчук утром, 4 января. Девушка сделала соблазнительное селфи, на котором предстала в спортивном топе и маленьких трусиках, идеально подчеркивающих ее спортивную фигуру.
"Возвращаемся после маленького отпуска к тренировкам! Я уже соскучилась за соревнованиями и эмоциями, которые они дарят :) Но пока впереди тренировки, поэтому настраиваюсь именно на них!" - подписала фотографию спортсменка.
На новом снимке девушку прозвали "деликатесной бомбезной фисташечкой" за ее крепкую спортивную фигуру.
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