Звездная украинская дзюдоистка показала роскошное тело в одном боди

Коллеги спортсменки ярко прокомментировали откровенный образ Белодед.
Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед сделала для своих поклонников настоящий сюрприз.
Спортсменка снялась в откровенной фотосессии. Киевский фотограф Лера Допирчук запечатлела нашу титулованную спортсменку в фитнес-зале в одном боди.
Белодед показала шикарные снимки в непривычном для болельщиков образе.
21-летней Дарья выбрала образ надев черный боди и сделала мелкие локоны.
В руках знаменитость держит гантели и сидит на тренажерах.
Коллеги спортсменки ярко прокомментировали откровенный образ Белодед.
"Шо несется", "Пожар", "Шикарная девушка, восхитительная", - пишут под фото спортсменки в Instagram украинский спортивный гимнаст Олег Верняев, и гимнастка Влада Никольченко.
Недавно украинские олимпийские чемпионы борец Жан Беленюк и дзюдоистка Дарья Белодед провели совместную тренировку.
Как ранее сообщал Главред, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио Дарья Белодед приостановила карьеру.
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