Звездная украинская дзюдоистка показала роскошное тело в одном боди

Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед сделала для своих поклонников настоящий сюрприз.

Спортсменка снялась в откровенной фотосессии. Киевский фотограф Лера Допирчук запечатлела нашу титулованную спортсменку в фитнес-зале в одном боди.

Белодед показала шикарные снимки в непривычном для болельщиков образе.

21-летней Дарья выбрала образ надев черный боди и сделала мелкие локоны.

В руках знаменитость держит гантели и сидит на тренажерах.

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Коллеги спортсменки ярко прокомментировали откровенный образ Белодед.

"Шо несется", "Пожар", "Шикарная девушка, восхитительная", - пишут под фото спортсменки в Instagram украинский спортивный гимнаст Олег Верняев, и гимнастка Влада Никольченко.

Недавно украинские олимпийские чемпионы борец Жан Беленюк и дзюдоистка Дарья Белодед провели совместную тренировку.

Как ранее сообщал Главред, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио Дарья Белодед приостановила карьеру.

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