Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди

Яркая Оруджова поманила фанатов пикантной деталью своей внешности / instagram.com/orudjova_nastya

Актриса, сценаристка, комик и звезда Женского Квартала и Лига Смеха Анастасия Оруджова заинтриговала поклонников манящим луком.

Артистка решила продемонстрировать свою коллекцию винтажных украшений. На фото она позирует в черной кофте с рукавами-воланами и глубоким декольте.

К роскошной груди Оруджова приложила золотую 70-летнюю брошь от американского бренда Florenza. Массивный крест, инкрустированный драгоценными камнями, подчеркнул стильный образ актрисы.

Но далеко не изысканное украшение привлекло внимание поклонников.

В соблазнительном декольте Оруджовой можно заметить пикантную родинку на левой груди. Этот милый естественный "аксессуар" подчеркнул красоту и изящество лука артистки.

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Анастасия Оруджова похвасталась роскошным декольте / instagram.com/orudjova_nastya

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