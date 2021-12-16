Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди

Утонченный образ актриса дополнила крайне необычным украшением.
Актриса, сценаристка, комик и звезда Женского Квартала и Лига Смеха Анастасия Оруджова заинтриговала поклонников манящим луком.
Артистка решила продемонстрировать свою коллекцию винтажных украшений. На фото она позирует в черной кофте с рукавами-воланами и глубоким декольте.
К роскошной груди Оруджова приложила золотую 70-летнюю брошь от американского бренда Florenza. Массивный крест, инкрустированный драгоценными камнями, подчеркнул стильный образ актрисы.
Но далеко не изысканное украшение привлекло внимание поклонников.
В соблазнительном декольте Оруджовой можно заметить пикантную родинку на левой груди. Этот милый естественный "аксессуар" подчеркнул красоту и изящество лука артистки.
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