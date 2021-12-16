УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди

16 декабря 2021, 05:25
Прослушать новость
Остановить

Утонченный образ актриса дополнила крайне необычным украшением.

Яркая Оруджова поманила фанатов пикантной деталью своей внешности / instagram.com/orudjova_nastya

Актриса, сценаристка, комик и звезда Женского Квартала и Лига Смеха Анастасия Оруджова заинтриговала поклонников манящим луком.

Артистка решила продемонстрировать свою коллекцию винтажных украшений. На фото она позирует в черной кофте с рукавами-воланами и глубоким декольте.

К роскошной груди Оруджова приложила золотую 70-летнюю брошь от американского бренда Florenza. Массивный крест, инкрустированный драгоценными камнями, подчеркнул стильный образ актрисы.

Но далеко не изысканное украшение привлекло внимание поклонников.

В соблазнительном декольте Оруджовой можно заметить пикантную родинку на левой груди. Этот милый естественный "аксессуар" подчеркнул красоту и изящество лука артистки.

Реклама
Анастасия Оруджова похвасталась роскошным декольте / instagram.com/orudjova_nastya

Читайте такжеГолая звезда Женского Квартала загипнотизировала поклонников роскошным телом

Ранее Ани Лорак вышла на сцену без трусиков в платье с неприличным разрезом.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год ТиграКак украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год ТиграДостаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериГороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потери Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьемНадежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
05:32

Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик

05:25

Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди

04:36

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньгиВидео

04:24

Диетолог озвучила новый способ "сбить" уровень холестерина

04:05

Просто находка: где можно использовать чесночную шелуху

Реклама
03:56

Украину атакует циклон Matteo и резко похолодаетВидео

03:26

В Арктике зафиксировали рекорд - адскую жару в +38⁰C

02:40

Будет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухне

02:38

KAZKA Александра Зарицкая показала полукружья груди в бездонном декольте

02:37

Праздник на носу: как выбрать безопасные елочные игрушки

01:59

Что будет с телом, если каждый день есть гречку - ответ специалиста

01:17

Гречка по 65 грн/кг: цены на крупы в 2022 году резко взлетятВидео

00:51

Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

00:46

Эпатажный жених Анны Тринчер накачал себе губы

00:17

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиВидео

15 декабря, среда
23:55

В Евросоюзе заявили о "твердом ответе" на агрессию Путина против Украины

23:22

В Украине взлетели цены на подержанные автомобили: в чем причина

22:52

"Уже губки посинели": под Черкассами умерла малышка, пока пьяная мать отсыпалась

22:44

Жена футболиста Шахтера показала аппетитные формы в бикини

22:18

Сенат США выделил Украине 300 млн долларов на оборонуВидео

Реклама
22:13

Комаровский поведал, с какого возраста ребенок должен чистить зубы

21:38

Итоги поездки в Брюссель: Зеленский рассказал о договоренностях с Германией и ФранциейВидео

21:08

Кулеба указал на главный результат переговоров Зеленского с Макроном и ШольцомВидео

21:02

Астафьева в халате на голое тело позволила рассмотреть набухшие выпуклости

20:59

В Запорожье маме "запретили" приводить ребенка в школу из-за "долгов"Видео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастьеВидео

20:18

"Будет иметь то, что заслужил": мать подростка, устроившего ДТП в Луцке не хочет нанимать адвокатовВидео

20:06

Врач уточнил симптомы нового штамма коронавируса Омикрон

20:05

Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищетуВидео

19:49

Зеленский, Шольц и Макрон договорились по решению конфликта на Донбассе и обратились к РоссииВидео

19:33

Пьяный рекорд: копы отановили водителя со смертельной дозой алкоголя

19:30

Блицкриг Банковой в Киеве забуксовал. Опятьмнение

19:24

В Донецкой области трагически погиб депутат на глазах у семилетнего сына

19:06

На Буковине мужчина зарубил свою жену топором и задушил 1,5-месячную дочьВидео

18:59

"Вам врут": Георгий Лепс резко высказался о слухах про свою госпитализацю

18:52

Кто взорвал Успенский собор Киево-Печерской лавры - в фильме Таємничі манускрипти от 1+1 раскроют правду

18:48

Сын увидел, что в гробу не его отец: в морге на Запорожье перепутали покойников

18:43

Достаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год Тигра

18:35

Курс Украины в НАТО, агрессия РФ и безопасность: Зеленский провел переговоры с Шольцем и МакрономВидео

18:28

Археологи раскопали древнейшее захоронение младенца в Европе

Реклама
18:28

В Украине рухнули цены на бензин и дизтопливоВидео

18:24

Летел с 12 метров: в Житомирской области новогодняя елка сломалась пополам с человеком на верхушкеВидео

18:14

55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще

17:31

Звезда Сватов Анна Кошмал в образе роковой женщины примерила пиджак на голое тело

17:31

Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желанийВидео

17:19

В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчиныВидео

16:57

В Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в ЕвропеВидео

16:51

Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцевВидео

16:19

"Думал, что разыгрывают": житель Мукачево выиграл внедорожник за прививку против COVID-19Видео

15:57

Григорию Лепсу понадобилась срочная медицинская помощь - подозревают гипертонический криз или сильное алкогольное отравление

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять