Звезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестями

Ирина Сопонару снялась в игривой фотосессии / instagram.com/irinasoponaru

Актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару в честь своего 35-летия снялась в пикантной фотосессии в весьма неоднозначном образе развратной Барби.

На этих фотографиях из артистки получилась настоящая куколка: кукольный макияж, розовые, как сахарная вата, волосы. Правда, наряд на Сопонару был совсем не детский.

Актриса хвастает безупречным телом в изысканном нижнем белье цвета марсала из бархата и кружев. Такая роскошь великолепно подчеркнула формы Сопонару.

В подписи к фотографиям артистка благодарит своих друзей и поклонников за поздравления ко Дню рождения: "В этот прекрасный, солнечный день хочу поблагодарить всех за теплые слова в мой адрес! Мне безумно приятно!"

Но поток пожеланий и комплиментов на этом не закончился. Практически шесть тысяч человек оценили свежие фотографии Ирины Сопонару, некоторые из них также решили оставить еще несколько приятных слов в адрес именинницы:

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Ирина Сопонару в образе развратной Барби / Коллаж - instagram.com/irinasoponaru

"Аааай, подруга, ты прекрасна! И мысли, и тело, и душа! Будь счастлива! Ты достойна всех благ всех миров! Люблю!"

"Потрясающая! С твоим днем! ❤️С каждым днем!!! ❤️❤️❤️"

"Нет слов ❤️"

"Sexy chika ❤️❤️❤️❤️"

"Очень сочно, аппетитно и вкусно смотришься"

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Ранее все актрисы Женского квартала хвастнули обнаженными телами в пикантной фотосессии.