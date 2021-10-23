Звезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестями

Ирина Сопонару сразила поклонников наповал подтянутым телом в изысканном белье.
Актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару в честь своего 35-летия снялась в пикантной фотосессии в весьма неоднозначном образе развратной Барби.
На этих фотографиях из артистки получилась настоящая куколка: кукольный макияж, розовые, как сахарная вата, волосы. Правда, наряд на Сопонару был совсем не детский.
Актриса хвастает безупречным телом в изысканном нижнем белье цвета марсала из бархата и кружев. Такая роскошь великолепно подчеркнула формы Сопонару.
В подписи к фотографиям артистка благодарит своих друзей и поклонников за поздравления ко Дню рождения: "В этот прекрасный, солнечный день хочу поблагодарить всех за теплые слова в мой адрес! Мне безумно приятно!"
Но поток пожеланий и комплиментов на этом не закончился. Практически шесть тысяч человек оценили свежие фотографии Ирины Сопонару, некоторые из них также решили оставить еще несколько приятных слов в адрес именинницы:
"Аааай, подруга, ты прекрасна! И мысли, и тело, и душа! Будь счастлива! Ты достойна всех благ всех миров! Люблю!"
"Потрясающая! С твоим днем! ❤️С каждым днем!!! ❤️❤️❤️"
"Нет слов ❤️"
"Sexy chika ❤️❤️❤️❤️"
"Очень сочно, аппетитно и вкусно смотришься"
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Ранее все актрисы Женского квартала хвастнули обнаженными телами в пикантной фотосессии.