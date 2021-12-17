Звезда Женского Квартала в дерзком наряде засветила обнаженные ягодицы

Элина Мбани примерила экзотичный полупрозрачный наряд / instagram.com/elinambanii

Певица и актриса Женского Квартала Элина Мбани зачаровала поклонников дерзким образом.

Для новой монохромной фотосессии артистка выбрала необычное платье, почти полностью состоящее из черной полупрозрачной ткани с блестками. Окантовка наряда выполнена из черных перьев.

Из-за этого Мбани стала похожа на экзотическую птичку.

На одном снимке певица позирует вполоборота, широко расставив ноги, и облокотившись одной рукой о стену. Другой она придерживала подол платья так, чтобы показать фанатам соблазнительные полукружья ягодиц.

Смелый лук Элины Мбани идеально подчеркнул безупречную фигуру артистки.

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Элина Мбани засветила упругие ягодицы в дерзком платье / instagram.com/elinambanii

Поклонники высоко оценили соблазнительный наряд артистки и пожелали видеть продолжение ее манящего бенефиса. Однако Мбани решила и дальше дразнить и интриговать фанатов смелыми образами с ноткой недосказанности.Читайте такжеГолая звезда Женского Квартала загипнотизировала поклонников роскошным телом

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