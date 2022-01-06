Звезда Женского Квартала показала свои прелести в кружевном нижнем белье

Актриса Женского Квартала Татьяна Песик примерила нежный образ для праздничного фото / instagram.com/tanet_vip

Актриса Женского Квартала Татьяна Песик порадовала подписчиков чувственным снимком в нижнем белье.

Артистка поделилась планами на грядущие рождественские праздники. Она похвалилась, что подобные торжества для нее давно уже не о сытном застолье. Песик предпочитает простые блюда вроде запеченного мяса и овощных салатов.

Также она сообщила, что новый 2022 год начался для нее с заряда небывалой энергии.

Все это Татьяна Песик поведала под соблазнительным фото на своей странице в Instagram.

На нем актриса Женского Квартала предстала в чувственном образе - расстегнутом удлиненном шерстяном жакете в полоску, из-под которого виднеется упругая грудь Песик в нежном кружевном бюстгальтере.

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Татьяна Песик показала грудь в кружевном бра / instagram.com/tanet_vip

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