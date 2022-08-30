Звезда Женского Квартала похвасталась упругим бюстом в пиджаке на голое тело

Элина Мбани в пиджаке на голое тело похвасталась бюстом / instagram.com/elinambanii

Певица и актриса Женского Квартала Элина Мбани поделилась кадрами, которые уже можно считать раритетными - они были сделаны в прошлой жизни, то есть в мире до начала полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram экзотическая красавица поделилась фрагментами необычной фотосессии, в которой, наравне с красотой артистки, главную роль играют свет и тень.

Так Мбани предстала перед камерой в пиджаке на голое тело. Она убирает руками волосы со лба, из-за чего его борта распахнулись, обнажив грудь певицы. Соски она предусмотрительно прикрыла черным квадратиком.

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Настроение и динамику снимку придает специальное освещение, посылающее на лицо и тело артистки пятна желтого, синего и красного цветов.

Элина Мбани в пиджаке на голое тело похвасталась бюстом / instagram.com/elinambanii

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