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Звезда Великолепного века Мерьем Узерли широко развела ноги на камеру

11 января 2023, 01:56
Хюррем-султан заинтриговала фанатов провокационный снимком.
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли снялась в откровенной позе / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса и модель, известная ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли встретила Новый год с широко расставленными ногами.

Провокационным фото артистка поделилась 1 января на своей странице в Instagram. Узерли, сидя в режиссерском кресле, закинула одну ногу на поручень, другую отставила в сторону.

Первый из серии снимков вызвал повышенное внимание к маме двоих детей: помимо неизменного восторга, которое оказывают ей фанаты, Мерьем также столкнулась с осуждением из-за фривольной позы.

В кадре актриса позирует в клетчатом платье-плаще, темных колготках и скромных туфельках. Волосы Узерли распущены и спадают на грудь, а на лице легкий, естественный макияж.

Подчеркнутое целомудрие образа сильно контрастирует с позой Мерьем, которая с вызовом смотрит прямо в объектив камеры.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли снялась в откровенной позе / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.

Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.

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