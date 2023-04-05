Звезда "Сватов" в алом корсете дерзко похвасталась упругими ножками

Анна Саливанчук преподала поклонникам урок любви к себе, и, к слову, была очень хорошей учительицей.

Анна Саливанчук красном корсете и рубашке похвасталась ножками / instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса Театра на Подоле, звезда сериалов Одного разу під Полтавою и Сваты, Анна Саливанчук не боится откровенности ни в нарядах, ни в выражениях. Этих два ее ценных качества слились воедино в новом посте на ее странице в Instagram.

Саливанчук подняла всегда актуальную и крайне болезненную для многих тему любви к себе: в современном мире себя потерять очень просто, а найти - практически невозможно. Поэтому актриса поделилась с подписчиками своей "мантрой" любви к себе.

"Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой, она в первую очередь должна полюбить себя. ❤️ Любовь к себе – не эгоизм! Ненависть к себе – не мудрость! Любовь к себе, как и любая другая любовь, обычно каким-то образом проявляется. Что делать? Первое – прекратить себя с кем-либо сравнивать. Второе – прекратите избавляться от своих "недостатков". Третье – прекратите чмырить себя на всех уровнях. Смените пластинку с "я плохая и ни на что не способн" на "я прекрасна и я делаю, стараюсь, меняюсь". Потому что это действительно правда. Пусть это станет вашей мантрой", - пишет Анна.

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Свою житейскую мудрость артистка проиллюстрировала серией пикантных кадров, на которых она позирует в ярко-красном корсете, надетом поверх белой рубашки, которая едва прикрывает ягодицы.

Анна Саливанчук хвастается голыми шикарными ножками, обутыми в алые туфельки на шпильке - такой яркий наряд может надеть только смелая, уверенная в себе женщина, которая по-настоящему любит себя, и источает любовь.

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