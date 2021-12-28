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Звезда Сватов Анна Кошмал восхитила Сеть идеальными формами в соблазнительном нижнем белье

28 декабря 2021, 14:10
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Актриса похвасталась рельефным телом и раскрыла свои секреты красоты.

Анна Кошмал показала идеальное тело в белье / instagram.com/smorkovkina

Звезда Сватов и Папика-2 актриса Анна Кошмал показала идеальную подтянутую фигуру и поделилась с фанатами секретами стройности.

В социальных сетях она предложила поклонникам задать ей несколько вопросов на любые темы. Так Кошмал рассказала о своих любимых актерах и музыкантах, поделилась, какие книги читает, а также рассказала, как держит свое тело в тонусе.

Чтобы поддерживать стройность фигуры актриса активно занимается йогой, а также придерживается в питании принципов веганства, что предусматривает полный отказ от продуктов животного происхождения.

Результаты работы над собой Кошмал продемонстрировала наглядно - актриса показала свое фото в нижнем белье.

На снимке видно, что тело артистки рельефное и подтянутое, девушке не нужно прикладывать усилие, чтобы искать нужный ракурс - она в отличной форме.

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Анна Кошмал в бикини / instagram.com/smorkovkina

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Ранее балерина Анастасия Волочкова снялась топлес в стильном наряде.

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