Звезда Сватов Анна Кошмал восхитила Сеть идеальными формами в соблазнительном нижнем белье

Актриса похвасталась рельефным телом и раскрыла свои секреты красоты.
Звезда Сватов и Папика-2 актриса Анна Кошмал показала идеальную подтянутую фигуру и поделилась с фанатами секретами стройности.
В социальных сетях она предложила поклонникам задать ей несколько вопросов на любые темы. Так Кошмал рассказала о своих любимых актерах и музыкантах, поделилась, какие книги читает, а также рассказала, как держит свое тело в тонусе.
Чтобы поддерживать стройность фигуры актриса активно занимается йогой, а также придерживается в питании принципов веганства, что предусматривает полный отказ от продуктов животного происхождения.
Результаты работы над собой Кошмал продемонстрировала наглядно - актриса показала свое фото в нижнем белье.
На снимке видно, что тело артистки рельефное и подтянутое, девушке не нужно прикладывать усилие, чтобы искать нужный ракурс - она в отличной форме.
Читайте такжеЗвезда Сватов Анна Кошмал в соблазнительном наряде зачаровала поклонников глубиной декольте
Ранее балерина Анастасия Волочкова снялась топлес в стильном наряде.
Другие интересные новости:
- Данилко схватил Каменских за упругие ягодицы в эфире шоу и устроил жаркие танцы
- Пэрис Хилтон в развратном белье показала, в каком виде дарит себя мужу-миллионеру
- Maruv в ошейнике, цепях и стразах стыдливо прикрыла промежность руками в латексных перчатках
- Михаил Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!"
- Рэп-исполнительницу Alyona Alyona ограбили в киевском метро