Звезда Сватов Анна Кошмал показала свое гибкое тело в необычной позе

После такого все становится с ног на голову.
Звезда Сватов и Папика-2 актриса Анна Кошмал удивила поклонников необычным талантом.
Кроме актерского мастерства и божественного голоса артистка обладает еще и удивительной стойкостью и выдержкой. Она ежедневно практикует йогу, и добилась в этом определенных высот.
Своими успехами она делится с подписчиками на странице в Instagram.
Так в социальных сетях Кошмал появилось занятное видео из спортивного зала. На первом кадре девушка просто снимает себя в зеркало в раздевалке, а уже на втором ролике демонстрирует небывалые чудес гибкости.
Актриса в спортивном костюме за считанные секунды становится с ног на голову! Без опоры, без поддержек, Кошмал с легкостью способна перевернуть свой мир, и мир тех, кто ее окружает.
Читайте такжеАнна Кошмал в дерзком мини-платье оголила грудь и рассказала о вампиризме в общении
Ранее солистка группы Kazka Александра Зарицкая хвастнула сочной грудью в кружевном лифе.
Другие интересные новости:
- Анастасия Волочкова в призывных позах обнажила свои прелести в развратном белье
- Лицо ангела, тело богини: соблазнительная Деми Роуз показала свои сочные "дыньки" вблизи
- Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели
- Больше не гадкий утенок: Хлои Кардашьян обнажила идеальную грудь и рельефный пресс
- "Ох, эти бедра": 43-летняя Ани Лорак показала безупречное тело в откровенном купальнике