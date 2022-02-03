Звезда Сватов Анна Кошмал показала свое гибкое тело в необычной позе

Анна Кошмал сделала стойку на голове / instagram.com/smorkovkina

Звезда Сватов и Папика-2 актриса Анна Кошмал удивила поклонников необычным талантом.

Кроме актерского мастерства и божественного голоса артистка обладает еще и удивительной стойкостью и выдержкой. Она ежедневно практикует йогу, и добилась в этом определенных высот.

Своими успехами она делится с подписчиками на странице в Instagram.

Так в социальных сетях Кошмал появилось занятное видео из спортивного зала. На первом кадре девушка просто снимает себя в зеркало в раздевалке, а уже на втором ролике демонстрирует небывалые чудес гибкости.

Актриса в спортивном костюме за считанные секунды становится с ног на голову! Без опоры, без поддержек, Кошмал с легкостью способна перевернуть свой мир, и мир тех, кто ее окружает.

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