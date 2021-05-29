Звезда Слуги народа в сексуальном наряде зебры засветила обольстительное тело

Ольга Жуковцева-Кияшко / instagram.com/zhukovtsova_olga/

Украинская актриса Ольга Жуковцева-Кияшко отдыхает на море, и делится с поклонниками жаркими кадрами.

Она похвасталась новым нарядом, который подарила ей подруга, и почти идеально подошел для ее фигуры.

Олга в Instagram удивила стройной фигурой в стильном полосатом черно-белом бикини. Она прилегла у бассейна и продемонстрировала длинные ножки и плоский животик.

"Уметь радовать любимых людей и делать их счастливыми - это разные вещи, но если ты умеешь и то и другое, Вы - прекрасный друг. ( поймала себя на мысли, что обращение на Вы - это уважительно, очень). С днем рождения, прекрасный Друг, Анастасия Колосова. Как люблю себя чувствовать африканской лошадкой", - пишет она.

Ольга Жуковцева-Кияшко / instagram.com/zhukovtsova_olga/

Ранее актриса публично показала трусики на обольстительном фото, перехватив "челлендж" от Валерии Товстолес и Нади Дорофеевой.

Бывшая солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева поразила общество пикантным кадром, на котром задрала сексуальное платье вверх, и продемонстрировала эротичные черные трусики.