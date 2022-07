Звезда сериала "Школа" записала высмеивающий оккупантов хит "Ванька-встанька"

Маша Кондратенко / instagram.com/mashaa.kondratenko/

Украинская поп-певица, звезда сериала "Школа" на канале "1+1" и финалистка проекта "Голос" Маша Кондратенко записала песню "Ванька-Встанька", которая высмеивает русских оккупантов. И сняла клип на композицию.

"ВАНЬКА-ВСТАНЬКА" ‒ комическая песня с привкусом сатиры и сарказма, которая была написана мной для поднятия боевого духа наших солдат и украинцев", ‒ прокомментировала свою работу певица.

Клип на эту песню уже успел набрать сотни тысяч просмотров на портале YouTube.

"Каждый из нас борется на своем фронте, мой фронт - музыкальный, и на нем я буду стоять за родную страну до конца: буду поднимать дух, буду переживать боль, радоваться успехам и плакать в унисон со всем народом, но все это ‒ с бесконечной верой в нашу победу", — написала под видео певица.

Напомним, ранее авторы хита "Вова...", проект "МЮСЛИ UA" создали совместный трек с украинским блогером Василием Харизмой, в котором выразили восхищение британским премьером Борисом Джонсоном.

"Этот трек — проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете оккупантов на британское знамя! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!", – говорится в описании.

