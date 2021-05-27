Звезда сериала Секс, Інста і ЗНО испугала поклонников снимком из больницы

Ирина Кудашева / instagram.com/irinaa_kudashova/

Украинская актриса Ирина Кудашева показала разбитое лицо в больничной палате и рассказала о плохом настроении.

Кудашева удивила и напугала поклонников в Instagram, и заставила думать, что попала в больницу. Все из-за кадра со съемок нового сериала Мать и Мачеха, подробности которого девушка пока что держит в секрете.

Она призналась, что при плохой погоде она буквально не способна встать и заставить себя что-то делать. А ситуацию проиллюстрировала снимками, на которых вместе с другой актрисой "болеет" - на койке и под капельницей приходит в себя в синяках и со ссадиной на лице.

"Что случилось? У меня закончились красивые фотографии, поэтому буду постить фото со съёмок Мать и мачехи. Я не знаю, как вы, но я очень зависима от солнца и в целом погоды. В такую серость как сейчас абсолютно пропадает мотивация что либо делать, чем - то заниматься. Приходится через силу заставлять себя. А иногда и заставлять не получается. А вот в солнечные дни наоборот - мотивации хоть отбавляй, работоспособность 24/7 ...⠀Как у вас с этим? Влияет ли погода на вас?", - поинтересовалась девушка.Читайте такжеСекс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал

Ирина Кудашева / instagram.com/irinaa_kudashova/

Ирина Кудашева / instagram.com/irinaa_kudashova/

"Что с тобой?", "Да, что случилось?", "На меня лень влияет…всегда ахах", "Что за фильм?", "Грим оооочень натурально смотрится ", "Съемки", "Боооже! Де тебе так потріпало?!", "Как реалистично", - пишут в комментариях.

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