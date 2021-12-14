Звезда сериала Игра в кальмара в одном белье не сумела скрыть манящие изгибы подтянутого тела

Актриса и топ-модель Хо Ен Чон / instagram.com/hoooooyeony

Южнокорейская топ-модель Хо Ен Чон стала известна в фэшн-индустрии с 2016 года, благодаря модным показам. Сейчас девушка входит в топ-50 самых желанных моделей.

Но всеобщую известность, за пределами мира высокой моды, Чон принесло исполнение одной из главных ролей в Игре кальмара - самом популярном сериале в истории Netflix. Там девушка сыграла молодую беженку из Северной Кореи, которая мечтает на выигрыш перевезти в Южную Корею свою маму.

Существенные успехи в модельном бизнесе и оглушительный успех после съемок в сериале сделали Хо Ен Чон лакомым кусочком для многих брендов.

Сейчас девушка официально представляет Louis Vuitton и Adidas. Не остались в стороне и Calvin Klein, которые выпускают одежду и нижнее белье.

Для их рекламной кампании Хо Ен Чон снялась в фирменном спортивном комплекте, который состоит из брендированного топа и трусиков. Модель фотографирует себя в зеркале в светлом нижнем белье, идеально подчеркивающем ее изящную фигуру.

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Хо Ен Чон в нижнем белье от Calvin Klein / instagram.com/calvinklein

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